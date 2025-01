Souveräner 4:0-Heimerfolg über Isera

Von: ka

Bozen – Die Mädels unter der Leitung von Mister Castellaneta holen zu Hause drei wichtige Zähler.

Im Rahmen des 14. Spieltags der Serie C der Damen (Kreis B) setzen sich die FCS Women zuhause klar mit 4:0 (1:0) gegen die Trientnerinnen von Isera durch. Kurz vor der Halbzeitpause das erste Tor: Markart kommt nach einem Eckball von Peer im Getümmel an den Ball und drückt selbigen zum 1:0 über die Linie (42.). In der Schlussphase machen die Weißroten dann alles klar: zunächst spielt Kiem Fischer an, die die gegnerische Torhüterin ausdribbelt und zum 2:0 ins leere Tor einschiebt (75.). Nur sechs Minuten später vollendet Fischer einen Santin-Eckstoß zum 3:0 (81.), ehe Kiem, erneut nach einem Corner von Santin, kurz darauf sehenswert den 4:0-Endstand markiert (86.).

FC SÜDTIROL WOMEN – ISERA 4:0 (1:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus Tschoell, Ruaben (56. Dorfmann), Ladstätter, Oberhuber (75. Bauer), Kiem, Markart (61. Vuerich), Peer (56. Bielak), Santin, Fischer. Stockner (85. Maloku)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Prearo

Trainer: Marco Castellaneta

ISERA: Manica, Veronesi (46. Comandella), Bonella (65. Parisi), Righi, M. Pace, Callegari, I. Pace (85. Bertè), Bertamini, Greguoldo (46. Lucin), Antolini, Sartori

Auf der Ersatzbank: Sade, Donati, Postinghel, Dal Fiume

Trainer: Italo Battisti

SCHIEDSRICHTER: Mareco Menozzi (Treviso) | G. Masin & A. Gottardi (Bozen)

TORE: 1:0 Markart (42.), 2:0 & 3:0 Fischer (75., 81.), 4:0 Kiem (86.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Tschöll, Veronesi, Antolini, Callegari.