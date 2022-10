SPAL und FCS trennen sich 1:1-Remis

Bozen/Ferrara – Elfter Spieltag, sechste Auswärtsfahrt und achtes positives Resultat in Folge für den FC Südtirol: Die Mannen von Mister Pierpaolo Bisoli spielen im Stadio „Paolo Mazza“ von Ferrara bei SPAL 1:1-Unentschieden. Dabei geraten die Weißroten früh in Rückstand: im Anschluss an den ersten Eckstoß von rechts verlängert Moncini in Richtung zweiten Pfosten, wo Meccariello recht freistehend aus unmittelbarer Distanz per Flugkopfball zum 0:1 trifft. Nach rund einer Viertelstunde kommen die Gäste besser in die Partie und verzeichnen einige gute Ausgleich-möglichkeiten, vor der Halbzeitpause soll es mit selbigem aber noch nicht klappen. Ein anderes Bild nach Wiederanpfiff: in der 54. Spielminute bringt Casiraghi von links einen Eckball an den zweiten Pfosten, wo Zaro am höchsten steigt und aus schwieriger Position zum 1:1 trifft.

Zuvor lenkt Alfonso einen Rover-Schuss von rechts an die Querlatte, in der Schlussphase scheitert Mazzocchi mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze am Schlussmann der SPAL. Somit bleibt es beim 1:1-Endstand. Damit ist der FCS unter Mister Bisoli weiterhin ungeschlagen: die Bilanz aus den letzten acht Spielen steht bei fünf Siegen und drei Remis. Bereits am nächsten Samstag, den 5. November, empfangen Tait und Co. im Bozner Drusus-Stadion Serie A-Absteiger Cagliari Calcio. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Im Rahmen des elften Spieltags der Serie B 2022/23 traf der FC Südtirol auswärts auf die Società Polisportiva Ars et Labor, besser unter dem Akronym SPAL bekannt. Das Team aus Ferrara konnte bisher 13 Punkte holen, dank dreier Siege gegen Cosenza (am vergangenen Wochenende, 5:0), Venezia und Cagliari sowie vier Unentschieden gegen Cittadella, Como, Bari und Ascoli. Die Weißroten hingegen sind seit der Ankunft Pierpaolo Bisolis noch ungeschlagen, aus den letzten sieben Spielen stehen fünf Siege und zwei Remis zu Buche, zuletzt gab es ein 1:0 zuhause gegen Aufstiegsaspirant Parma.

Coach Daniele De Rossi präsentiert SPAL in einem 3-4-1-2: vor Alfonso bilden Meccariello, Celia und Peda die Dreier-Abwehrkette; Murgia & Esposito agieren im Zentrum, Tripadelli und Dickmann auf den Außenbahnen. Maistro spielt auf der Zehn, hinter La Mantia & Moncini.

Mister Pierpaolo Bisoli vertraut auch heute auf ein 4-4-2: vor Torhüter Poluzzi bilden Curto, Masiello, Zaro und D’Orazio die defensive Viererkette; im Mittelfeld agieren De Col, Nicolussi Caviglia, Tait und Belardinelli; das Sturmduo besteht aus Capone und Odogwu.

SPAL – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Meccariello, Celia, Peda; Tripaldelli, Murgia (89. Zuccolini), Esposito (66. Valzania), Dickmann; Maistro (66. Tunjov); La Mantia (66. Zanellato), Moncini (72. Finotto)

Auf der Ersatzbank: Thiam, Fiordaliso, Prati, Almici, Rauti, Breti, Rabbi.

Trainer: Daniele De Rossi

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, D’Orazio (66. Berra); De Col (46. Rover), Nicolussi Caviglia (89. Schiavone), Tait, Belardinelli (46. Casiraghi); Capone (46. Mazzocchi), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Iacobucci, Vinetot, Davi, Crociata, Pompetti, Siega, Carretta.

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Federico Dionisi (L’Aquila) | Die Assistenten: Filippo Meli (Parma) & Giuseppe Di Giacinto (Teramo) | Vierter Offizieller: Simone Guazolino (Turin)

VAR (on site): Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo) | AVAR (on s.): Christian Rossi (La Spezia)

TORE: 1:0 Meccariello (4.), 1:1 Zaro (54.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp um 25°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: La Mantia (S | 38.), Belardinelli (FCS | 41.), Dickmann (S | 68.), Murgia (S | 75.), Vanazia (S | 78.)

Eckenverhältnis: 7-5 (1-0)

Nachspielzeit: 1min + 3min