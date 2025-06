Spanien nach packendem 5:4 gegen Frankreich im NL-Finale

Von: apa

Das Finale der Fußball-Nations-League wird eine iberische Angelegenheit. Titelverteidiger Spanien rettete am Donnerstag in einem packenden Halbfinale in Stuttgart ein 5:4 (2:0) gegen Vizeweltmeister Frankreich ins Ziel und trifft im Endspiel am Sonntagabend (21.00 Uhr) in München auf Portugal. Jungstar Lamine Yamal traf für die Spanier im Doppelpack (54./Elfer, 67.). Der Europameister hatte zwischenzeitlich mit 4:0 und 5:1 geführt, geriet im Finish aber noch ins Wanken.

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps bot alle seine Offensivstars auf. Auch Ousmane Dembele und Desire Doue standen fünf Tage nach dem gewonnenen Champions-League-Finale mit Paris Saint-Germain und den folgenden Feierlichkeiten etwas überraschend in der Startformation. Es wurde der erwartete Schlagabtausch mit offenem Visier. Bereits nach sechs Minuten musste Spaniens Goalie Unai Simon die erste Großchance von Kylian Mbappe entschärfen.

Zwei Assists von Oyarzabal

Theo Hernandez traf das Lattenkreuz (12.), die Tore aber erzielten die Spanier: Der von Yamal eingesetzte Mikel Oyarzabal behauptete den Ball im Strafraum und bediente Nico Williams, der das Spielgerät unter die Latte knallte (22.). Drei Minuten später erhöhte Mikel Merino nach einem Doppelpass. Neuerlich war der als “falsche Neun” im Sturmzentrum aufgebotene Oyarzabal mit einem sehenswerten Zuspiel der Vorbereiter. Der Offensivmann von Real Sociedad hatte im Vorjahr bereits das EM-Finale gegen England (2:1) mit einem späten Treffer entschieden.

Frankreich fand durch Mbappe, Dembele und Doue weitere Gelegenheiten vor, scheiterte aber immer wieder am glänzend disponierten Simon. Auf der Gegenseite zählte ein Treffer von Länderspiel-Debütant Dean Huijsen, der neuen Abwehrhoffnung von Real Madrid, wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (43.).

Zwei Tore von Yamal

Kurz nach Seitenwechsel legte Adrien Rabiot im Strafraum den von Williams angespielten Yamal. Der 17-Jährige trat selbst an – und versenkte den Elfmeter sicher im rechten Eck. Die Spanier legten nur eine Minute später nach: Williams fand Pedri, der auf 4:0 stellte. Die in ihrer neu zusammengewürfelten Abwehr fehleranfälligen Franzosen schrieben durch einen Elfmeter von Mbappe erstmals an (59.). Der Real-Madrid-Stürmer war zuvor selbst von Pedro Porro gefoult worden.

Yamal schnürte seinen Doppelpack nach Zuspiel von Porro mit dem Spitz. Dembele traf die Stange (72.), der eingewechselte Rayan Cherki mit einem sehenswerten Schuss zum 2:5 (79.). Ein Eigentor von Daniel Vivian nach scharfem Querpass von Malo Gusto ließ die Franzosen noch einmal hoffen (84.). Der Anschlusstreffer durch einen Kopfball des ebenfalls eingetauschten Randal Kolo Muani nach Flanke von Cherki kam aber erst tief in der Nachspielzeit (93.).

Zwei Jahre ohne Pflichtspiel-Pleite

Schon im Vorjahr im EM-Halbfinale hatten sich die Franzosen in Deutschland den Spaniern beugen müssen, damals mit 1:2. Yamal hatte sich in München kurz vor seinem 17. Geburtstag zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte gemacht. Nun traf er erstmals im Nationalteam in zweifacher Ausführung. Spanien ist mittlerweile 19 Länderspiele ungeschlagen, in Pflichtspielen sind es sogar 24. Die bisher letzte Bewerbspartie hat das Team von Luis de la Fuente im März 2023 verloren.

Die Spanier stehen zum dritten Mal in Serie im Nations-League-Finale. Die erste erfolgreiche Titelverteidigung im jungen Bewerb ist möglich. 2021 mussten sich die Iberer Frankreich im Endspiel mit 1:2 geschlagen geben. Die Portugiesen, die am Mittwoch Final-Gastgeber Deutschland mit 2:1 eliminierten, hatten 2019 die erste Auflage der Nations League für sich entschieden.