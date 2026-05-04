Spannender letzter Juniorcup der Saison

Von: mk

Brixen – Die Vertikale in Brixen wurde an diesem verlängerten Maiwochenende zum Austragungsort eines spannenden und emotionsgeladenen letzten Juniorcups in Südtirol für diese Saison. Rund 300 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Region Trentino-Südtirol traten in den Kategorien U11 bis U21 gegeneinander an und sorgten für beeindruckende Boulderleistungen an der Wand.

Freitag, 01.05.2026 – Kategorien U17, U19, U21

U17 weiblich

Der Wettkampftag startete um 9 Uhr mit der Kategorie U17 weiblich : Sofort war der Ehrgeiz dieses Boulderfinales spürbar. In einem bis zuletzt spannenden Wettbewerb setzte sich Alessia Cristoforetti (Trento Boulder ASD) durch. Nur hauchdünn dahinter folgte die AVS-Landeskaderathletin Romy Koellemann (AVS Brixen) mit lediglich 0,4 Punkten Rückstand, während Vanessa Atz (AVS St. Pauls) und Annalena Ranalter (AVS Brixen) mit Punktegleichstand das Podium komplettierten.

U17 männlich

Auch die Burschen zeigten sich in Topform: Daniel Oberrauch (AVS Meran) entschied den Bewerb souverän für sich. Anton Moser (AVS St. Pauls) belegte schließlich Rang zwei vor Nicolò Cazzanelli (ASD Arco Climbing).

U19 weiblich

In der Kategorie U19 weiblich dominierten die AVS-Landeskaderathletinnen: Bettina Dorfmann (AVS Brixen) sicherte sich mit einem klaren Vorsprung von 40 Punkten die Goldmedaille. Nadia Insam (AVS Meran) freute sich über Silber, Emmy Lang (AVS St. Pauls) über Bronze.

U19 männlich

Bei den U19-Burschen bestätigte Dario Cadonau (AVS Meran) einmal mehr seine starke Form und wiederholte seinen Sieg vom Juniorcup Boulder in Meran. Max Federer (AVS Bozen) wurde Zweiter, gefolgt von Moritz Pallhuber (AVS Bruneck).

U21 weiblich

Trotz kleinerem Teilnehmerfeld beeindruckte die U21 weiblich mit anspruchsvollem Klettern. Emma Benazzi (AVS Meran) überzeugte mit ausgereifter Technik und holte den Sieg vor Linda Pedrini (ASD Arco Climbing) und Kathrin Mock (AVS St. Pauls).

U21 männlich

Elias Hopfgartner (AVS Bruneck) konnte sich diesmal auf den ersten Platz vorkämpfen, während Davide Peterlana (Trento Boulder) den zweiten besetzte. Der Sieger vom letzten Juniorcup Boulder in Meran, Lorenzo Barbolini (AVS Brixen), musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Samstag, 02.05.2026 – Kategorien U13M, U15

U13 männlich

Der Samstag begann um 9 Uhr mit der Kategorie U13 männlich. Hier jubelte Andreas Steinegger (AVS Tramin) über Gold, vor David Lanthaler (AVS Passeier) und Michael Tschiesner (AVS Brixen).

U15 weiblich

Bei den Mädchen der U15 durfte sich die Heimathletin Nadja Ranalter (AVS Brixen) über die Erstplatzierung freuen. Ihre Vereinskollegin Vera Nagler (AVS Brixen) konnte mit 1,1 Punkten Vorsprung Sofia Fink (AVS Meran) auf dem dritten Platz verweisen.

U15 männlich

Simon Fill (AVS Brixen) bewies erneut sein großes Talent und holte verdient die Goldmedaille. Jakob Hofer (AVS Passeier) und Janis Edwin Kugler (AVS Meran) folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Sonntag, 03.05.2026 – Kategorien U13F, U11

U13 weiblich

Der Finaltag begann mit einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen: Mia Barbuso (AVS St. Pauls) erzielte mit nur 0,1 Punkten Rückstand den dritten Platz, wodurch sich Johanna Hofer (AVS Passeier) über den zweiten Rang freuen durfte. Ganz oben am Stockerl stand Pia Wilhelm (AVS Passeier)

U11 weiblich

Um 13 Uhr gingen schließlich die jüngsten Athletinnen an den Start. Hier präsentierte sich Linda Hell (AVS Meran) in ihrer Bestform und gewann Gold vor Maya Gufler und Rafaela Heel (beide AVS Passeier).

U11 männlich

Beim stimmungsvollen Abschluss dieses erlebnisreichen Wettbewerbs standen zwei Teamkollegen vom AVS Meran auf dem Stockerl: Alex Paissan auf dem ersten Rang und Alex Gruber auf Rang 3. Aaron Hofer (AVS Brixen) erkletterte den zweiten Platz.

Mit dem Juniorcup Boulder in Brixen ging der letzte Boulderbewerb dieser Saison in Südtirol erfolgreich zu Ende. Nun richtet sich der Blick auf das große Finale: Die Gesamtwertungen werden nach dem abschließenden Juniorcup Speed in Mezzolombardo am 9. und 10. Mai feststehen.