Spannender Spieltag im Rennen um die Top sechs

Von: mk

Bozen – In der win2day ICE Hockey League stehen am Sonntag drei Partien auf dem Programm. Mit den Moser Medical Graz99ers, den Steinbach Black Wings Linz und dem EC iDM Wärmepumpen VSV sind jene Teams im Einsatz, die aktuell auf den Plätzen fünf bis sieben liegen.

Moser Medical Graz99ers – Migross Supermercati Asiago Hockey

Nach einer Woche Pause steigt Graz wieder in den Liga-Alltag ein. Die Steirer gewannen drei ihrer letzten vier Partien und liegen auf Rang fünf – der Vorsprung auf die siebtplatzierten Villacher beträgt aber nur zwei Punkte. Im Spiel gegen Asiago sind die 99ers, bei denen Lukas Haudum wieder ins Lineup zurückkehrt, in der Favoritenrolle. Die Italiener beendeten am Freitag jedoch ihre Niederlagenserie mit einem 5:1-Derbyerfolg über Pustertal. Zudem entschied Asiago die ersten beiden Saisonduelle zu seinen Gunsten, beim letzten Vergleich behielt Graz die Oberhand.

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia

Linz kehrte zuletzt mit einem Overtime-Erfolg in Bruneck in die Top-6 zurück, die Oberösterreicher sind aktuell punktgleich mit dem VSV. Der HCB Südtirol Alperia setzte sich am Freitag mit 1:0 nach Penaltyschießen beim EC-KAC durch. Damit gewannen die Bozner alle acht Partien in dieser Saison, die nicht nach regulärer Spielzeit entschieden wurden, und halten auch die Bestmarke im europäischen Eishockey (zur Story). Sam Harvey ist mit einer Fangquote von 92,9 Prozent der aktuell beste Goalie der Liga. Der HCB führt im Saisonvergleich mit 2:1 Siegen, wobei sich immer das Heimteam durchsetzte. Die Black Wings gewannen zudem die letzten vier Partien vor heimischer Kulisse gegen die „Füchse“.

HC Pustertal – EC iDM Wärmepumpen VSV

Nach den starken Leistungen von Ende November bis Anfang Jänner mit 13 Siegen aus 14 Spielen holte der VSV in den letzten fünf Partien nur vier Punkte. Während die Kärntner das zweitbeste Heimteam der Liga sind, kassierten sie auswärts zehn Niederlagen in 19 Spielen. Nachdem Pustertal am letzten Wochenende Siege über Klagenfurt und Fehérvár feierte, gingen die letzten beiden Partien verloren. In den bisherigen drei Saisonduellen gab es stets Heimsiege, womit der VSV mit 2:1 führt.

win2day ICE Hockey League:

So, 19.01.2025:

17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: HLAVATY, SOOS, Muzsik, Vaczi | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia

Referees: SMETANA, STERNAT, Nothegger, Zacherl | >> live.ice.hockey <<

18.00 Uhr: HC Pustertal – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: K. NIKOLIC, M. NIKOLIC, Mantovani, Rigoni | >> live.ice.hockey <<