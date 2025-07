Spannung und Ausdauer beim VSS/Raiffeisen Bahnlauf in Brixen

Von: mk

Brixen – Behaupten konnten sich bei diesem vergangenen VSS/Raiffeisen Stad- und Dorflauf Maximilian Profanter des LG Schlern und Lara Vorhauser des ASV Sterzing. Mit souveränen Zeiten von 16’11.9 für Profanter und 10’35.7 für Vorhauser bewiesen sie, dass sich ihr Training definitiv ausgezahlt hat. Hiermit ist wieder ein erfolgreicher Lauf der beliebten Laufserie über die Runden gegangen und die Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern war deutlich spürbar.

Am vergangenen Freitag, den 25. Juli 2025, spielte sich der VSS/Raiffeisen Bahnlauf in Brixen ab. Dieser zählte über 290 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Läufer und Läuferinnen von sieben bis 73 Jahren lieferten Spannung und Können – Maximilian Profanter und Lara Vorhauser haben eindeutig ihr allerbestes gegeben und konnten als verdiente Sieger nach Hause gehen. Damit ist wieder eine Etappe der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe erfolgreich abgeschlossen worden.

Die letzten Termine rücken näher: In Sarnonico findet am 14. September die Regionalmeisterschaft statt, gefolgt vom Dorflauf in Laatsch am 21. September und der Landesmeisterschaft in Freienfeld am 27. September. Abschließend wird der Startschuss für das große Finale der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe in Schluderns am 11. Oktober gegeben – ein sportlicher Höhepunkt, auf den sich viele bereits freuen.