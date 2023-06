Spannungsgeladenes Finale der VSS/Raiffeisen Jugendfußballmeisterschaften

St. Martin in Passeier – Nach tausenden Meisterschaftsspielen wurden am 11. Juni in St. Martin in Passeier zum 44. Mal die VSS/Raiffeisen Landesmeister im Jugendfußball gekürt und sorgten so für einen großartigen Saisonabschluss. Damit geht eine Rekordsaison zu Ende an der insgesamt 520 Jugendmannschaften in sechs Kategorien teilgenommen haben.

Bei perfekten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein spielten mehr als 300 Kinder in den Altersklassen U9, U10, U11, U12, U13 und U15 um die begehrten VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Mit den Titelkämpfen ging eine Rekordsaison der VSS/Raiffeisen Jugendfußballmeisterschaft zu Ende an der insgesamt 520 Jugendmannschaften in sechs Kategorien teilgenommen haben. Über 140 Schiedsrichter pfiffen dabei zahlreiche Spiele pro Woche. „Besonders erfreulich ist, dass es in fast allen Kategorien bis zum letzten Saisonsspiel, um den Einzug in die Landesmeisterschaft ging. Das zeigt uns, dass im ganzen Land gute Nachwuchsarbeit geleistet wird“, erklärte VSS-Referent Andreas Unterkircher.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen daher im Passeiertal auch Endspiele auf hohem Niveau zu sehen. Besonders die große Freude am Fußballsport konnten allen Anwesenden den Kindern in den Gesichtern ablesen. In einem hochkarätigen Finalspiel der U9 siegte die Mannschaft des AFC Südtirol mit 1:0 gegen Olimpia Merano. Noch knapper verlief das Spiel der U10-Kategorie. Die FC Gherdeina Leopards besiegte die Mannschaft des Bozner FC orange erst nach dem Siebenmeterschießen mit 3:2.

Im U11-Finalspiel behielt die SPG Vahrn/Neustift das ganze Spiel über die Oberhand und konnte sich mit 4:0 zum Landesmeister krönen. In der Altersklasse U12 ging der VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel heuer an den AFC St. Pauls. Die Mannschaft siegte im Endspiel mit 2:1 gegen die SPG Freienfeld/Gitschberg. Nervenkitzel gab es besonders beim Finalspiel der U13 zwischen der SPG Etschtal gegen den ASV St. Lorenzen. Nach dem 2:2 musste die Entscheidung vom Elferpunkt fallen. Dabei konnten die St. Lorenzner die Nerven bewahren und holten sich mit 6:7 den Landesmeistertitel. Bei der ältesten Kategorie, der U15 konnte sich die SPG Glurns/Schluderns/Prad in einem souveränen Spiel gegen den ASV Jenesien den Sieg mit 3:0 holen.

Im Rahmen der Preisverteilung wurde auch die Mannschaft ausgezeichnet, welche die gesamte Meisterschaft über mit vorbildlichen und fairen Verhalten überzeugte. Über diesen Fairness-Pokal durfte sich das Team der U13 des ASV Jenesien freuen. Gewinner waren in den Augen zahlreicher Ehrengäste, darunter VSS-Obmann Paul Romen, Obmann der Raiffeisenkasse Passeier Karl Hofer und Bürgermeisterin von St. Martin Rosmarie Pamer, aber alle Fußballerinnen und Fußballer. Schließlich hatten sich die Mannschaften auf ihrem Weg ins Finale bereits gegen zahlreiche starke Gegner durchgesetzt. Ein großer Dank gebührt schließlich dem AFC St. Martin-Moos, der mit großem Einsatz hervorragende VSS/Raiffeisen-Endspiele ermöglicht hat.

Die Finalspiele im Überblick:

Kategorie U9

Finale: Olimpia Merano – AFC Südtirol 0:1

Spiel um Platz 3-4: SPG Schlanders blau – ASV Feldthurns 3:1

Kategorie U10

Finale: FC Gherdeina Leopards – Bozner FC orange 1:1 n.S. 3:2

Spiel um Platz 3-4: Fußball Überetsch gelb – SG Latzfons/Verdings 1:6

Kategorie U11

Finale: SPG Vahrn/Neustift – SSV Taufers 4:0

Spiel um Platz 3-4: SPG Obervinschgau – Bozner FC 2:0

Kategorie U12

Finale: SPG Freienfeld/Wiesen – AFC St. Pauls 1:2

Spiel um Platz 3-4:

SG Barbian/Villanders – SPG Stegen/St.Georgen/Dietenheim/Aufhofen 3:0

Kategorie U13

Finale: SPG Etschtal – ASV St. Lorenzen 2:2 n.E. 6:7

Spiel um Platz 3-4: SSV Brixen – Bozner FC orange 4:3

Kategorie U15

Finale: SPG Glurns/Schluderns/Prad – ASV Jenesien 3:0

Spiel um Platz 3-4: FC Gherdeina – ASV Kiens 1:2