Sparkasse Alperia Trophy mit Night Session

Bozen – Am Sonntag startet die 13. Auflage des mit 30.000 Dollar dotierten ITF Pro Circuit Turniers in Bozen. Bei der heutigen Pressekonferenz im Klubhaus des TC-Bozen gaben die Organisatoren spannende Einblicke.

Turnierdirektor Stefan Laimer zeigte sich zuversichtlich: „Wir haben Spieler aus acht Nationen. Die Nummer 1 ist Juan Carlos Prado Angelo aus Bolivien, aktuell ATP 268. Titelverteidiger Jacopo Berrettini (ATP 309) und Finalis Gianmarco Ferrari haben sich ebenso wieder angemeldet. Ebenso startet heuer wieder Alexander Weis, der Publikumsliebling aus Bozen.“

Weis, aktuell ATP 572, will nach Verletzungen zurück in die Erfolgsspur. „Er ist die Nummer zwei in Südtirol hinter Jannik Sinner, das alleine spricht für sich“, so Laimer.

Wild Cards vergeben

Christian Bacher und Moritz Kolbe erhalten die Wild Cards für die Qualifikation. Beide überzeugten in der Serie B1 mit starken Partien. Der Meraner Nicola Rispoli wurde erwartungsgemäß mit einer Wild Card für das Hauptfeld bedacht. „Von ihm erwarten wir uns einiges“, ist Laimer von seinem Schützling beim TC-Bozen überzeugt.

Heuer gibt es eine Neuheit: Die Night Session. Täglich finden zwei Matches am Abend unter Flutlicht statt. Möglich macht dies die neu installierte Lichtanlage.

Süßes Extra vom Sponsor

Ein besonderes Highlight kommt vom Sponsor Konditorei Klaus von Alex und Manuel Eccel Trappolin: Es gibt einen offiziellen Turnierkuchen. Für den Sieger und den Finalisten gibt es dann sogar eine personalisierte Torte mit Namen und Bild.

Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder lobte die Organisation: „Lange Ballwechsel auf Sand, tolles Tennis. Die Stadt Bozen ist stolz, dieses Turnier zu haben.“

Mauro Marchi von Sponsor Alperia: „Viele Freiwillige helfen mit, auch deshalb stehen wir hinter dem Turnier.“

Joachim Mair von der Sparkasse: „Tennis hat in den letzten Jahren einen ungeheuer hohen Wert in Südtirol und Italien. Die 13. Ausgabe erreicht ein neues Level. Wir sind auch nächstes Jahr dabei.“