Spiel 2 der Playoffs um den Aufstieg in die Serie D geht an Mori 

Brixen – Der SSV Brixen Basketball muss nach der Niederlage in Spiel 2 am Samstag in Spiel 3 alle Register ziehen, um den Finaleinzug zu schaffen.

Spiel 2 der Best of 3 Serie geht wieder an das Heimteam. Brixen startet auswärts gut in das Spiel, kann jeden Lauf von Mori unterbinden, baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus und geht mit +9 in die Halbzeit. Das Spiel dreht sich im dritten Viertel. Mori kommt aggressiver aus der Halbzeit zeigt mehr Einsatz und mehr Willen und schafft es 28 Punkte im dritten Viertel zu erzielen. Trotz des 9 Punkte Rückstandes zu Beginn des letzten Viertels kämpfen sich die Brixner nochmal zurück.

Freguja verkürzt mit einem seiner Dreier 5 Minuten vor Schluss auf 3 Punkte. Leider wird die Aufholjagd von Brixen nicht belohnt und Mori sicher sich den Sieg. Das alles entscheidende Spiel 3 findet jetzt wieder in Brixen statt am Samstag den 13.05. um 18 Uhr. Der Sieger zieht in das Finale um den Aufstieg in die Serie D ein! Das Finale erreicht hat bereits der Vorjahressieger Blue Bear Villazzano, welcher sich im Derby gegen Pallacanestro Villazzano in zwei Spielen durchsetzen konnte.

Red Fox Mori Brentonico 69:62 SSV Brixen Basketball

(14:18, 14:19, 28:13, 13:12)