Spieltermine für Alps Hockey League Zwischenrunde stehen fest

Bozen – Die Spieltermine für die Zwischenrunde in der Alps Hockey League stehen fest. Die fünf bereits fix für die Playoffs qualifizierten Mannschaften starten am Donnerstag, 19. Jänner in die Master Round. Die übrigen zehn Teams kämpfen ebenfalls ab Donnerstag in zwei Qualification Round-Gruppen um die Pre-Playoffs, in denen die letzten drei Viertelfinal-Tickets ausgespielt werden.

Die besten fünf Teams von Grunddurchgang Phase eins haben ihr Ticket für das Viertelfinale bereits fixiert. In der sogenannten Master Round spielen sie von Donnerstag, 19. Jänner bis Samstag, 25. Februar (je eine Hin- und Rückrunde) das Pick- und Heimrecht für die Playoffs aus.

HDD SIJ Acroni Jesenice geht als Sieger von Regular Season Phase eins als Spitzenreiter und mit vier Bonuspunkten in die Master Round, gefolgt von Liganeuling Hockey Unterland Cavaliers (drei Bonuspunkte), S.G. Cortina Hafro (zwei Bonuspunkte), den Rittner Buam SkyAlps (einen Bonuspunkt) und den Red Bull Hockey Juniors (null Bonuspunkte).

Qualification Round in zwei Gruppen unterteilt

Ebenfalls am Donnerstag, 19. Jänner startet die Qualification Round. Aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften qualifizieren sich die drei besten Teams pro Gruppe für die Pre-Playoffs, in denen im Modus „best-of-3“ die vakanten drei Playoff-Plätze ausgespielt werden. (1. Qualification Round A – 3. Qualification Round B; 2. QRA – 2. QRB; 3. QRA – 1. QRB).

Auch in der Qualification Round wird je eine Hin- und Rückrunde gespielt und der letzte Spieltag findet ebenfalls am Samstag, 25. Februar statt. Die Bonuspunkte in Qualification Round A, welche vom EK Die Zeller Eisbären angeführt wird, wurden in absteigender Reihenfolge mit 6-3-2-0-0 vergeben. In Qualification Round B erhielt der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel als topgesetzte Mannschaft fünf Bonuspunkte. Die weiteren Teams starten mit 3-2-0-0 Bonuspunkten in die Zwischenrunde.

Playoff-Auftakt am 7. März | Alle Serien „best-of-7“

Der Playoff-Pick erfolgt im Anschluss an die Pre-Playoffs, welche von Dienstag, 28. Februar bis Samstag, 4. März stattfinden. Der erste Playoff-Spieltag ist für 7. März datiert. Der Champion der siebenten Alps Hockey League-Saison steht spätestens am 22. April fest. Neu ist die Länge der Playoff-Serien, die in allen drei Stufen ein „best-of-7“-Format vorsieht.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

Mi, 18.01.2023: Beginn Zwischenrunde

Sa, 25.02.2023: letzter Spieltag Zwischenrunde

Di, 28.02.2023: Beginn Pre-Playoffs („best-of-3”)

Sa, 04.03.2023: letztes Spiel Pre-Playoffs – Playoff-Pick im Anschluss

Di, 07.03.2023: Beginn Viertelfinale („best-of-7”)

Do, 23.03.2023: Beginn Semifinale („best-of-7”)

Sa, 08.04.2023: Beginn Finale („best-of-7”)

Sa, 22.04.2023: letztmögliches Finalspiel

Gruppeneinteilung Zwischenrunde:

Master Round:

#1 HDD SIJ Acroni Jesenice – 4 Bonuspunkte

#2 Hockey Unterland Cavaliers – 3 Bonuspunkte

#3 S.G. Cortina Hafro – 2 Bonuspunkte

#4 Rittner Buam Skyalps – 1 Bonuspunkt

#5 Red Bull Hockey Juniors – 0 Bonuspunkte

Qualification Round A:

#6 EK Die Zeller Eisbären – 6 Bonuspunkte

#9 Wipptal Broncos Weihenstephan – 3 Bonuspunkte

#10 HC Gherdeina – 2 Bonuspunkte

#13 SHC Fassa Falcons – 0 Bonuspunkte

#14 Steinbach Steel Wings Linz – 0 Bonuspunkte

Qualification Round B:

#7 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – 5 Bonuspunkte

#8 HC Meran/o Pircher – 4 Bonuspunkte

#11 EHC Lustenau – 1 Bonuspunkt

#12 EC Bregenzerwald – 0 Bonuspunkte

#15 Klagenfurt Future Team – 0 Bonuspunkte