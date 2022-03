Spitzenleistungen bei der Kegel-Landesmeisterschaft

Villnöss – Am vergangenen Samstag, 12. März wurden in der Sportzone Pfarrhof die VSS/Raiffeisen Kegel-Jugendlandesmeisterschaften der A-, B- und C-Jugend ausgetragen. Die erfolgreichsten Kegler kamen dabei vom ASV Villnöss.

Die VSS/Raiffeisen Kegel-Landesmeister 2022 stehen fest. Der ASV Villnöss holte sich gleich zwei Landesmeistertitel, je einer ging an den ASV Tirol Mutspitz, den KK Neumarkt, den ASV Verdings und an den SV Lana. Für VSS-Referentin Helene Gamper, die mit der Saison 2019/2020 das Amt übernommen hat, waren es die ersten Einzel-Landesmeisterschaften. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder die Landesmeisterschaften durchführen konnten. Die Vorfreude der Kinder und Jugendlichen war dementsprechend groß und sie lieferten sich spannende Spiele“, erklärte Gamper.

In der B-Jugend brachte Natalie Prantl (ASV Tirol Mutspitz) mit 524 die meisten Kegel zum fallen und kürte sich so zur VSS-Landesmeisterin 2022. Auf dem zweiten und dritten Plätzen folgten Katharina Höller (ASV Jenesien) mit 507 Kegeln und Sandra Santer (ASKC Rodeneck) mit 503 Kegeln. Bei den Buben holte sich in der B-Jugend Luis Munter den VSS-Landesmeistertitel. Der Nachwuchskegler vom KK Neumarkt traf 484 Kegel und siegte damit vor Alex Burger (465/ASV Tirol Mutspitz) und Dominik Reiterer (465/ASV Vöran).

Während die B-Jugend mit der 15er-Kugel warf, waren die Kegler der A-Jugend mit der schweren Kugel im Einsatz. Den höchsten Platz auf dem Treppchen konnte sich bei den Mädchen Selina Fischnaller (ASV Villnöss) mit 528 Kegeln sichern. Der zweite Platz ging an Sara Waldner (ASV Tirol Mutspitz) mit 519 Kegeln und der dritte an Greta Tojer (ASKV Sarnthein) mit 513 Kegeln. Bei den Buben konnte sich Julian Piazzi (SV Lana) mit 546 Kegeln den Sieg holen. Den zweiten und dritten Platz auf dem Podest holten sich gleich zwei Kegler vom ASV Verdings. Silber ging an Noah Steinacher mit 543 Kegeln und Bronze an Samuel Fink mit 536 Kegeln.

In der C-Jugend spielten die jüngsten Kegler mit der kleinen Kugel auf das volle Kegelbild. Den Landesmeister-Titel holte sich Lea Delueg (654 Kegel) vom ASV Villnöss und Tobias Steinacher (632 Kegel) vom ASV Verdings. „Endlich konnten die Kinder und Jugendlichen wieder zusammenkommen und sich auf der Kegelbahn messen. Ich bedanke mich vor allem bei unserer Referentin, aber auch bei den Eltern und Trainern, die den Kindern die Ausübung des Sports ermöglichen“, erklärte VSS-Obmann Günther Andergassen bei der Preisverteilung.