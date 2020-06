Sporthilfe Lotterie: Gewinnerin steht fest

Bozen – Jetzt ist es Fix! Die 22-jährige Elisa Huber ist die Gewinnerin des Hauptpreises der Sporthilfe Lotterie und konnte heute ihren Gewinn in Empfang nehmen! Heute wurde bei Autocity Bruneck der Hauptpreis der Sporthilfe Lotterie an die glückliche Gewinnerin überreicht und damit schließt wiederum ein sehr erfolgreiches Projekt der Südtiroler Sporthilfe.

Covid-19 bedingt musste die Übergabe des Hauptpreises in kleinem Rahmen und mit Mundschutz gemacht werden. Seit dem 1. Dezember wurden die Sporthilfe Lotterie Lose in allen Sparkassen Filialen, aber auch bei sehr vielen Sportveranstaltungen Südtirols verkauft. Leider fiel dann die Freizeitmesse der Corona Pandemie zum Opfer und so konnten heuer leider nicht alle Lotterielose verkauft werden. Auch wurde verhindert, dass die Ziehung der Preise am Sporthilfe Stand öffentlich vorgenommen werden konnte.

Dies hat man dann zusammen mit dem langjährigen Kapitän der Bozner Handballmannschaft Hannes Innerebner in der Geschäftsstelle der Sporthilfe mit einer Live Übertragung auf Facebook gemacht. 25 Losnummern wurden gezogen und die Besitzerin der Nummer 08764 kommt aus dem Raum Bruneck! Die 22jährige Huber Elisa konnte sichdarüber freuen, war ja ihr Lotterielos, da sie bei der Biathlon WM in Antholz gekauft hat, mit der Nummer 08764 das Gewinnlos für den Hauptpreis, diesen gestylten Opel Corsa.

Biathlon WM Antholz:

Elisa Huber erzählte, dass sie mit der ganzen Familie die Biathlon WM in Antholz besucht haben und beim Eingang vier Lotterielose zur Unterstützung der Sporthilfe gekauft haben. Ihr Los hat sich jetzt als großer Glückstreffer herausgestellt und sie ist überglücklich!

Der Vizepräsident der Sporthilfe Jochen Schenk gratulierte bei der Übergabe der Gewinnerin und wünschte ihr viele unfallfreie Kilometer mit ihrem neuen Opel Corsa. Er richtete dabei aber auch seinen Dank an alle Sponsoren, die es erst ermöglichen, eine solch attraktive Lotterie ins Leben zu rufen. Sein weiterer Dank ging an die unzähligen Los-Käufer, welche diesen finanziellen Erfolg für die Südtiroler Sporthilfe erst ermöglicht haben.

Gewinner noch ausständig!

Da sich noch viele Gewinner der Lotterie noch nicht bei der Sporthilfe gemeldet haben, möchten wir alle Loskäufer einladen, die Lotterielose zu kontrollieren und sich dann eventuell bei der Südtiroler Sporthilfe via mail unter suedtiroler@sporthilfe.it zu melden!

Die Nummern der gezogenen Nummern findet man unter https://www.sporthilfe.it/de/sporthilfe- lotterie/ziehung-der-sporthilfe-lotterie-2020/