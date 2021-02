Sportklettern: Regionalmeisterschaften Bouldern, Kletterhalle Vertikale Brixen

Brixen – Am 06. Februar fanden in der Kletterhalle Vertikale in Brixen die Regionalmeisterschaften 2021 im Boulder statt. Die neuen Regionalmeister heißen Jana Sanin (AVS Meran) und Johannes Egger (AVS Bruneck). Der Kletterwettbewerb wurde unter strengen Covid-Sicherheitsmaßnahmen ausgetragen. Der Austragungsort erwies sich einmal mehr als ideal.

Der Alpenverein Südtirol organisierte in Zusammenarbeit mit AVS Brixen die Regionalmeisterschaften, welche gleichzeitig als Qualifikationsbewerb für die kommenden Italiencupbewerbe Boulder gelten. Demensprechend anspruchsvoll waren die Boulder.

Die Siegerin der Frauen Jana Sanin kletterte stark und schaffte vier von insgesamt sechs Tops. Die junge Francesca Matuella (Arcoclimbing) wurde mit 3 Tops und 5 Zonen ausgezeichnete zweite, gefolgt von Lisa Kirsten (AVS Ritten). Sie brauchte für die drei Tops zwei Versuche mehr. Drei Tops haben ebenfalls geschafft Martina Zanetti (Arcoclimbing) und Leni Klotzner (AVS Meran).

Bei den Männern siegte souverän der Olanger Johannes Egger (AVS Bruneck). Er konnte alle sechs Boulder problemlos toppen. Zweiter wurde Lukas Amplatz (AVS Meran) mit drei Tops. Dritter der Trientner Athlet Christian Dorigatti, ebenfalls drei Tops. Tolle Leistung vom junger Maximilian Hofer (AVS Brixen) mit zwei Tops als vierter und Alessandro Larcher aus Trient als fünfter mit einem Zonengriff weniger.

Der erste Boulderitaliencup findet am 13. Februar in Cuneo statt. Südtirol wird mit einer großen Auswahl von 18 Athleten vertreten sein. Die Zugangskriterien wurden bei den Italiencups Covid-bedingt beschränkt.

Der Südtiroler Landeskader wird unterstützt von Salewa und Alperia.

Frauen:

Jana Sanin (AVS Meran)

Francesca Matuella (Arcoclimbing)

Lisa Kirsten (AVS Bozen)

Martina Zanetti (Arcoclimbing)

Leni Klotzner (AVS Meran)

Männer:

Johannes Egger (AVS Bruneck)

Lukas Amplatz (AVS Meran)

Christian Dorigatti (Trentoboulder)

Maximilian Hofer (AVS Brixen)

Alessandro Larcher (Trentoboulder)