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Wembanyama (l.) und die Spurs schaffen den Finaleinzug

Spurs schalten OKC aus und folgen Knicks ins NBA-Finale

Sonntag, 31. Mai 2026 | 14:09 Uhr
Wembanyama (l.) und die Spurs schaffen den Finaleinzug
APA/APA (AFP)/JOSHUA GATELEY
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Von: apa

Die San Antonio Spurs fordern die New York Knicks in der Finalserie der National Basketball Association (NBA) heraus. Die Texaner sorgten am Samstag (Ortszeit) für eine Überraschung und schalteten Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im entscheidenden siebenten Spiel der Finalserie der Western Conference mit einem 111:103-Auswärtssieg aus. Damit wird es erneut einen neuen Meister geben. Zuletzt ist es den Golden State Warriors 2018 geglückt, den Meistertitel zu verteidigen.

Der Titelverteidiger musste sich in einer nervenaufreibenden Partie trotz einer herausragenden Vorstellung des zweimaligen MVP Shai Gilgeous-Alexander geschlagen geben. Der Kanadier erzielte 35 Punkte und verzeichnete 9 Assists. Victor Wembanyama war mit 22 Zählern der beste Werfer der Spurs. “Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, es ist so mächtig”, sagte der französische Superstar zum Final-Einzug. “Wir sind aber noch nicht fertig, wir wollen vier Siege mehr.”

San Antonio hat nun vier Tage Zeit, sich auf die Finalserie gegen die Knicks vorzubereiten. Die New Yorker stehen erstmals seit 1999 wieder dort und streben ihren ersten Titelgewinn seit 1973 an. Vor 27 Jahren mussten sie sich im Finale den Spurs geschlagen geben. Nun reisen die Knicks mit viel Selbstvertrauen zum ersten Spiel nach San Antonio, haben sie doch ihre letzten elf Partien in diesen Play-offs allesamt gewonnen.

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