St. Pölten verliert vor Rekordkulisse in CL gegen Barca 1:4

Von: apa

Nach einem 0:7 ein Heim-1:4: Der FC Barcelona ist für den SKN St. Pölten auch im zweiten Duell in der Frauen-Fußball-Champions-League viel zu stark gewesen. Österreichs Serienmeister präsentierte sich am Donnerstag in der Wiener Generali Arena aber besser als vergangene Woche in Katalonien und konnte dadurch die Niederlage inklusive Ehrentor in Grenzen halten. Die Niederösterreicherinnen sind nach vier Gruppe-D-Partien punktlos, die Spanierinnen (9) sind weiter Zweiter.

Besser steht nur das makellose Manchester City (12) da, das bei Hammarby (3) mit 2:1 gewann. Am 12. Dezember (21.00 Uhr) darf sich St. Pölten zum zweiten Mal mit dem englischen Vizemeister messen, Titelverteidiger Barcelona tritt da bei Hammarby an. In Wien trafen Francisca Nazareth (20., 29.) und Vicky Lopez (31.) schon vor der Pause. Ex-Weltfußballerin Alexia Putellas (57.) legte einen weiteren Treffer nach. Den Schlusspunkt setzte vor einer mit 8.832 Fans neuen österreichischen Frauen-Club-Rekordkulisse Valentina Mädl (59.).

Eigenfehler leitete Niederlage ein

St. Pöltens Trainerin Liese Brancao schickte ihr stark ersatzgeschwächtes Team gegenüber dem Auftritt in Barcelona personell unverändert aufs Feld. Die ersten 19 Minuten verliefen für die im 5-4-1-System agierenden Gastgeberinnen absolut nach Wunsch. Durch einen Eigenfehler kam das Kartenhaus aber früher als in Spanien zum Einstürzen.

Die gelernte Mittelfeldspielerin Kamila Dubcova, die wieder als Innenverteidigerin spielen musste, verdribbelte sich im Strafraum als letzte Frau, Nazareth nahm ihr den Ball ab und versenkte ihn im Eck. Kurz nach einer vergebenen Lopez-Chance schnürte die Barca-Stürmerin ihren Doppelpack, diesmal war sie nach Zuspiel von Esmee Brugts erfolgreich.

Barca kam so richtig in Spiellaune und verzückte das Publikum mit dem schönsten Treffer des Abends. Nach Kurzpassspiel, teilweise mit der Ferse, stellte Lopez nach Vorarbeit von Patri Guijarro auf 0:3. St. Pölten hätte einmal richtig gefährlich werden können, da versuchte es aber Melike Pekel alleine, anstatt Mädl in den Lauf zu spielen (37.). Kurz vor der Pause rettete auf der anderen Seite noch Anna Johanning vor der Linie bei einem Abschluss von Caroline Graham Hansen (45.).

Jubiläumstreffer für Putellas

Erst zur Pause kam beim Starensemble Weltfußballerin Aitana Bonmati, St. Pölten setzte mit einem Dreifachtausch auf frische Kräfte. Darunter war auch die wieder fitte Ella Touon, die in der 55. Minute drüber schoss. Zwei Minuten später zeigte Putellas im Strafraum ihre Klasse und erhöhte nach Nazareth-Zuspiel, es war ihr 200. Treffer für Barca.

Danach sorgten die in der Liga noch ungeschlagenen Heimischen für Höhepunkte. Eine Freistoß-Hereingabe von Maria Mikolajova konnte Mädl am langen Eck über die Linie drücken. Das stärkte das Selbstbewusstsein deutlich, auch ein weiterer Treffer hätte gelingen müssen. Bei Sarah Mattner versagten nach einem Touon-Zuspiel aus kurzer Distanz die Nerven, sie schoss daneben (75.).

In der Gruppe C gab Bayern München mit Sarah Zadrazil beim 1:1 bei Valerenga erstmals Punkte ab. Damit liegt Arsenal nach einem 1:0 gegen Juventus nur noch einen Zähler dahinter. Bei den Londonerinnen kamen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither nicht zum Einsatz.