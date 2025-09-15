Aktuelle Seite: Home > Sport > Stabhochspringer Duplantis gewinnt WM-Gold mit Weltrekord
Stabhochspringer Duplantis gewinnt WM-Gold mit Weltrekord

Montag, 15. September 2025 | 16:09 Uhr
Duplantis verbesserte erneut seinen eigenen Rekord
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Von: APA/dpa/Reuters

Stabhochspringer Armand Duplantis hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio mit der Weltrekordhöhe von 6,30 m Gold gewonnen. Der 25-Jährige verbesserte am Montag im Finale die eigene Bestmarke im dritten Versuch um einen Zentimeter. Für den Schweden war es der 14. Weltrekord und das dritte WM-Gold. Vor vier Jahren war er an gleicher Stätte zum ersten Mal Olympiasieger geworden. Silber gewann der Grieche Emmanouil Karalis, Bronze ging an den Australier Kurtis Marschall.

Da vor vier Jahren wegen der Corona-Pandemie bei Olympia keine Zuschauer zugelassen waren, wollte Duplantis nicht nur WM-Gold holen, sondern die Fans auch mit einem Weltrekord beschenken. Das gelang ihm auch. WM-Gold war dem Schweden vor den Sprüngen auf 6,30 schon sicher.

