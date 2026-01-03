Aktuelle Seite: Home > Sport > Stadlober als Fünfte ins Finale der Tour de Ski
Stadlober als Fünfte ins Finale der Tour de Ski

Samstag, 03. Januar 2026 | 17:37 Uhr
Teresa Stadlober hat im vorletzten Bewerb der Tour de Ski den dritten Rang in der Gesamtwertung erwartungsgemäß nicht halten können. Die 32-jährige Salzburgerin belegte am Samstag im klassischen Sprint in Val di Fiemme Rang 29 und geht als Fünfte in den abschließenden Bewerb am Sonntag. Der Berglauf zur Alpe Cermis sollte Stadlober gut liegen. Im Männer-Bewerb scheiterten Michael Föttinger (38.) und Benjamin Moser (54.) in der Qualifikation.

Die Finnin Jasmi Joensuu feierte auf der Strecke, auf der in gut einem Monat die Olympia-Rennen stattfinden, ihren ersten Weltcupsieg. In der Gesamtwertung führt weiter die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die im Sprint auf Rang sieben lief und mit 1:19 Minuten Vorsprung auf Joensuu ins Finale geht. Stadlober geht mit einem Rückstand von 2:09 Minuten in den Massenstartbewerb über 10 km, auf die drittplatzierte Schwedin Moa Ilar fehlen ihr 31 Sekunden.

Kläbo eine Klasse für sich

Bei den Männern fiel der Tiroler Moser in der Gesamtwertung von Platz acht auf Rang zehn zurück. Im Finale deklassierte Johannes Hösflot Kläbo die Konkurrenz und holte sich seinen 104. Weltcupsieg. Der Norweger führt die Tour-de-Ski-Wertung 1:23 Minuten vor seinem Landsmann Lars Heggen an, den fünften Gesamtsieg und damit eine neue Rekordmarke wird er sich wohl nicht mehr nehmen lassen.

