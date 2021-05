Staffel-WM: Nardelli löst Olympia-Ticket mit Italien

Chorzow(PL)/Eggen – Die italienische 4×400-m-Damen-Staffel mit Petra Nardelli aus Eggen hat am Samstagabend bei der Staffel-Weltmeisterschaft im polnischen Chorzow das Olympiaticket für Tokio gelöst.

30 „Azzurri“ sind in Polen am Start, 14 Herren und 16 Damen. Der WM kommt besondere Bedeutung zu, denn dort werden die Startplätze für Olympia vergeben, sowohl über 4×100 und 4×400 m als auch in der neuen 4×400-m-Mixed-Staffel. Die 4×400-m-Damenstaffel musste sich noch für die Sommerspiele in Tokio qualifizieren. Zum ersten Mal überhaupt in die Nationalmannschaft einberufen wurde Petra Nardelli. Das 25-jährige 400-m-Ass aus Eggen und vom Südtirol Team Club setzte sich bei ihrem Debüt in der „Squadra Azzurra“ auch gleich ordentlich in Szene.

Nardelli gehörte zur 4×400-m-Staffel, die mit Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando und Ayomide Folorunso das Olympiaticket löste. Die „Azzurre“ beendeten den ersten Vorlauf auf Rang 3 in 3:30.04 Minuten, hinter den Gastgeberinnen aus Polen (3:28.11) und Belgien (3:28.27). Als beste dritte Mannschaft qualifizierte sich Italien dann für Tokio und somit auch für das morgige Finale der besten acht Teams. Ein mehr als gelungener Einstand für die Südtirolerin.

Starke Leistung von Brayan Lopez

In Chorzow mit dabei ist auch Brayan Lopez vom Bozner Verein Athletic Club 96. Der 400-m-Läufer aus dem Piemont kam im dritten Vorlauf mit Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio und Vladimir Aceti über 4×400 m auf Rang 2 in 3:04.81 Minuten. Italien löst somit auch das WM-Ticket in Eugene 2022 (das Olympiaticket hatten die „Azzurri“ ja bereits in der Tasche). Der Sieg ging an die Athleten aus Botswana in 3:04.03 Minuten.