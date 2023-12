Staffeln von Ukraine und Österreich jubeln beim IBU Junior Cup in Ridnaun

Ridnaun – Der Freitag stand beim IBU Junior Cup in Ridnaun ganz im Zeichen der Mixed-Staffeln. Am Vormittag jubelte die überragende ukrainische Vierer-Mixed-Staffel im Wipptaler Biathlonzentrum, am frühen Nachmittag sicherte sich dann die österreichische Single-Mixed-Staffel den Sieg. Auch Italien bot mit den Plätzen drei und fünf eine sehr ansehnliche Leistung.

Am Morgen fiel im Ridnauntal noch ein wenig Schnee, perfekt zu Rennbeginn um 10.30 Uhr machten die Wolken aber Platz und die Sonne strahlte auf das Biathlonzentrum. Besonders eine Mannschaft präsentierte sich daraufhin in bärenstarker Verfassung: Die Ukraine war in der Mixed-Staffel so gut wie nicht zu halten. Stepan Kinash, Vladyslav Chykhar, Oleksandra Merkushyna und Olena Hordona – letztere haben beide bereits Weltcup-Erfahrung gesammelt – zeigten eine fabelhafte Leistung. Mit sieben Nachladern waren sie gemeinsam mit Deutschland (ebenfalls sieben Nachlader) und hinter Italien (fünf Nachlader) die zweitbeste Nation am Schießstand, in der Loipe rasten die Ukrainer aber allen davon.

Die eben genannten Nationen Deutschland und Italien komplettierten auch das Podest. Die deutsche Staffel, welche sich aus Tim Nechtawal, Leonhard Pfund, Alma Siegismund und Alina Nussbicker zusammensetzte, hätte dabei fast noch auf den ersten Platz springen können. Nussbicker holte als Schlussläuferin nämlich konstant auf Horodna auf, am Ende fehlten aber 13,9 Sekunden auf den Sieg. Italiens Staffelläuferinnen und -läufer – Davide Compagnoni, Nicolò Betemps, Astrid Plösch und Fabiana Carpella – sicherten sich dank ihrer überragenden Leistung am Schießstand den hochverdienten Podestplatz in der Heimat.

Österreich glänzt in der Single-Mixed-Staffel

Am Nachmittag war die Sonne längt schon verschwunden, als die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm stand. In der schlug dann Österreich zu: Das Duo Lukas Haslinger/Anna Andexer kürte sich zu den Siegern. Andexer, die am Mittwoch schon den Sprint gewann, holte die Französin Fany Bertrand im vorletzten Schießen ein und brachte ihre Führung über die Ziellinie. Bertrand landete mit ihrem Partner Edgar Geny mit zwei Strafrunden Extragepäck auf Platz zwei, Deutschland vollendete mit Linus Kesper und Marlene Fichter trotz ebenfalls zweier Strafrunden das Podest.

„Vor dem Rennen war ich nervös, mit Lukas (Haslinger, Anm. d. Red.) war ich aber schon öfters gemeinsam in einer Staffel. Dass es am Ende mit dem Sieg geklappt hat, freut uns mega“, sagte Andexer nach dem Rennen. Auf die Frage, ob sie denn bei den Sprints am Samstag den Ridnaun-Hattrick vollenden wird, schmunzelte sie: „Mal schauen. Cool wäre es auf alle Fälle!“ Eine starke Leistung bot auch die italienische Staffel, die aus Cesare Lozza und der Lokalmatadorin Birgit Schölzhorn bestand. Nach einer furiosen Aufholjagd, vor allem von der fast schon durch die Loipe fliegende Schölzhorn, gab es am Ende den guten fünften Platz zu feiern.

Sprints am letzten Wettkampftag

Am Samstag wird der IBU Junior Cup in Ridnaun mit zwei weiteren Sprintbewerben abgeschlossen. Um 10.30 Uhr treten die Herren an, die zehn Kilometer in der Loipe und je einen Liegend- und Stehendanschlag zu bewältigen haben. Um 14.00 Uhr gehen die Damen mit 7,5 Kilometern Laufstrecke und ebenfalls zwei Schießeinlagen (einmal liegend, einmal stehend) ins Rennen.

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Mixed-Staffel:

1. Ukraine 1:09.58,2 Stunden

2. Deutschland +13,9 Sekunden

3. Italien +51,9 Sekunden

4. Frankreich +1.15,1 Minuten

5. Slowenien +3.31,5 Minuten

6. Tschechien +3.53,7 Minuten

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Single-Mixed-Staffel:

1. Österreich 39.12,2 Minuten

2. Frankreich +1.05,5 Minuten

3. Deutschland +1.18,4 Minuten

4. Tschechien +1.28,8 Minuten

5. Italien +2.01,7 Minuten

6. Polen +2.07,6 Minuten