Stage in memoriam Iwao Yoshioka mit Stefano Del Nero

Mühlbach – In Erinnerung an den Karate-Meister Iwao Yoshioka, der am 9. Jänner 2023 verstorben ist, haben sich am 10. März in der Marktgemeinde Mühlbach rund 60 Athleten jener drei Südtiroler Karate-Schulen zu einem Lehrgang getroffen, die in besonderer Weise von Yoshioka mitgeprägt wurden: „Karate Brixen Wadoryu“, „Wadokan Karate Bruneck“ und „Karate Mühlbach“. Dem Stage vorgestanden ist Stefano Del Nero, der über seine eigenen Karatelehrer, Gianni Del Nero und Alberto Schiavoni, direkte Schüler des Karate-Meisters, seit seiner Kindheit von Iwao Yoshioka unterrichtet wurde.

“Iwao Yoshioka ist und bleibt ein Unikat – ihn kopieren zu wollen, wäre ein unerreichbares Ziel; vielmehr ging es bei diesem Stage darum, mehr und mehr in sein Verständnis von Karate, speziell des Karate-Stils „Wado Ryu“ einzutauchen – und je tiefer man darin vordringt, desto mehr erschließt sich die Einzigartigkeit von Iwao Yoshioka“, so Stefano Del Nero.

Yoshioka, ein Kämpfer durch und durch, ist nicht nur deshalb bekannt, weil er 1969 die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, sondern weil er den Karate-Stil „Wado Ryu“ seit den 1970er Jahren in Italien wesentlich mitgeprägt hat.

Auf den Spuren von Iwao Yoshioka

Stefano Del Nero hat eine beeindruckende Methode für diesen Lehrgang in Mühlbach gefunden: Einerseits konnten die Teilnehmer jene Schwerpunkte trainieren, die Iwao Yoshioka wichtig waren und auf die er bei seinen Stages immer wieder hingewiesen hatte; andererseits hat es Del Nero verstanden, anhand von Videos und Fotos die Persönlichkeit von Yoshioka vorzustellen und über Zitate und Erklärungen auf jene Prinzipien des Wado Ryu hinzuweisen, die diesen Karate-Stil so einzigartig machen.

Yoshioka verbindet

Dank der Initiative „In memoriam Iwao Yoshioka“ konnte erstmals ein gemeinsames Stage jener drei Südtiroler Karate-Schulen, die den Stil „Wado Ryu“ praktizieren und deren Lehrer von Iwao Yoshioka mitgeprägt wurden, durchgeführt werden. „Ich sehe es als eine Frucht des unermüdlichen Einsatzes von Iwao Yoshioka für mehr Miteinander, für das gemeinsame Wachsen an, dass dieser Lehrgang in Erinnerung an einen der größten Karatekas angeboten werden konnte“, so Stefano Del Nero.

Zur Person: Iwao Yoshioka

Iwao Yoshioka wurde am 18. September 1946 in Kumamoto (Japan) geboren. In seiner Kindheit hat er zuerst Judo und Kendo, später Karate trainiert. Im Jahre 1965 schrieb sich Iwao an der Nippon Universität in Tokio ein, wo er Hironori Otsuka, den Gründer des Wado Ryu, kennenlernte und fortan von ihm trainiert wurde. Otsuka nahm Yoshioka zu Turnieren auf der ganzen Welt mit. Mehrmals gewann Iwao die Japan-Meisterschaften, 1969 wurde er Weltmeister im Kumite (Zweikampf).

Am 6. Mai 1969 kam Iwao Yoshioka nach Italien, um dort Karate bekannt zu machen. Er lernte in Rom bald einige junge Athleten kennen, die wie er Karate praktizierten – darunter Gianni Del Nero, den Vater von Stefano Del Nero. Iwao Yoshioka wurde Trainer der italienischen Nationalmannschaft, musste aber 1984 nach Japan zurückkehren, da sein Vater verstorben war. Er baute dort eine Karate-Schule auf, blieb aber in engem Kontakt mit seinen Freunden in Italien und kam auch immer wieder für Stages auf die Halbinsel. Am 9. Jänner 2023 verstarb Iwao Yoshioka.