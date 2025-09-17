Aktuelle Seite: Home > Sport > Star-Trainer Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon
Mourinho arbeitete zuletzt für Fenerbahce in der Türkei

Star-Trainer Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon

Mittwoch, 17. September 2025 | 10:35 Uhr
Mourinho arbeitete zuletzt für Fenerbahce in der Türkei
APA/APA/AFP/YASIN AKGUL
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Jose Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Nach der 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt. In den Stunden danach soll Mourinho bereits seine Zustimmung gegeben haben.

Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert. Der 62-jährige Starcoach hatte zuletzt für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er im Play-off zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn freigestellt. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland nach Portugal zurückkehren wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
63
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
53
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
52
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 