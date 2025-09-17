Star-Trainer Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon

Von: APA/dpa/Reuters

Jose Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Nach der 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt. In den Stunden danach soll Mourinho bereits seine Zustimmung gegeben haben.

Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert. Der 62-jährige Starcoach hatte zuletzt für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er im Play-off zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn freigestellt. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland nach Portugal zurückkehren wird.