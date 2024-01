Starke Leistung der Wölfe bleibt unbelohnt

Bruneck – Der HCP will keine 24 Stunden nach dem erfolgreichen Gastspiel in Wien auch in Fehervar seine vier Spiele währende Siegesserie fortsetzen. Kasper Vuorinen setzt erneut auf das bewährte lineup, es fehlt lediglich Rick Schofield, im Tor steht heute Jacob Smith. Auch Hydro Fehervar AV 19 feierte gestern einen überzeugenden 4:2 Sieg gegen den amtierenden Meister Salzburg und hat damit eine kleine Formkrise (5 Niederlagen en suite) überwunden. Die Wölfe erwartet in der “Gábor Ocskay Jr. Ice Hall” gegen die “blauen Teufel”, welche in Bestbesetzung antreten können, also ein heißer Tanz.

Den Wölfen merkt man von Beginn an das in den letzten Spielen wieder gewonnene Selbstvertrauen an und so gehört das Startdrittel ganz klar den Gästen, bereits in der zweiten Minute prüft Petan in Überzahl mit einem Schlagschuss Roy im Tor der Magyaren, dieser bleibt jedoch Sieger. Gegen Mitte des ersten Abschnitts dann die große Chance zur Führung für Ikonen, der nach schönem Zuspiel von Atwal ganz alleine vor Roy an die Scheibe kommt, diesen jedoch in drei Versuchen nicht überwinden kann. In der 15. Minute dann die nächste Großchance für Ryan Stanton, der sich völlig alleine im slot die Ecke aussuchen kann, sich jedoch ebenso an Roy die Zähne ausbeißt. Kurz vor der Sirene dann noch eine gute Gelegenheit für Frycklund, seinen Schuss aus kurzer Distanz kann Roy jedoch ebenfalls am Tor vorbeilenken.

Im Mitteldrittel geht es in der gleichen Tonart weiter, der HCP macht das Spiel, vergisst dabei aber das Tore Schießen. In der 26. Minute scheitert Andergassen an Roy und Deluca schiebt den rebound knapp am Tor vorbei. Einige Minuten später neutralisiert Roy einen Abschluss von Hasler aus dem slot und zwei Minuten später beißt sich Hannoun die Zähne am Teufelskerl der Magyaren aus und trifft im zweiten Versuch knapp neben das Tor. Und so kommt es wie es kommen muss, völlig entgegen dem Spielverlauf bedient kurz darauf McGauley bei einem Entlastungsangriff den mitgelaufenen Atkinson und dieser lenkt das Zuspiel unhaltbar für Smith zum 1:0 in die Maschen. Somit führt der HCP in der zweiten Drittelpause zwar beim Schussverhältnis mit 27:9, nach Toren heißt es jedoch 1:0 für die Hausherren.

Im Schlussdrittel nimmt das Unglück dann seinen Lauf, in der 44. Minute trifft Fehervar nämlich mit der zweiten echten Torchance zum 2:0: Daniel Leavens spielt mit einem schönen Steilpass Anze Kuralt frei und dieser trifft mit einem präzisen Diagonalschuss ins lange Eck. Der HCP zeigt zwar große Moral und rennt bis zur Schlusssirene unermüdlich gegen das blau-weiße Abwehrbollwerk an, welches sich kaum mehr aus dem eigenen Drittel befreien kann, aber leider vergebens. Auch Sill mit einem versuchten Bauerntrick und Petan bei einer guten Chance drei Minuten vor dem Ende können die Torsperre von Roy heute nicht knacken und es bleibt trotz einer der besten Auswärtsleistungen des HCP beim schmeichelhaften 2:0 Heimsieg für die blau-weißen Teufel.

Weiter geht es am nächsten Freitag um 19.15 Uhr in Villach mit dem nächsten Duell um einen direkten Playoffplatz, ehe es bereits einen Tag später um 19.45 Uhr zum Rückspiel gegen die Vienna Capitals in der heimischen Intercable Arena kommt.