Starke Leistung vom SCM-Nachwuchs im Kanuslalom

Verona – Bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft der Altersklassen U16 und „Master“ auf der Etsch in Verona haben die Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler heute ihr Versprechen eingehalten. Sie wollten mehrere Medaillen holen und das ist ihnen wieder glänzend gelungen. Erfolgreichste U16-Slalomkanutin war Sara Furlan. Sie gewann einen ganzen Medaillensatz, in den Einzeldisziplinen Silber im Canadier-Einer und Bronze im Kajak-Einer und zu guter Letzt mit Annika Zoe Senoner und Eva Haller Gold im C1-Teamlauf.

Marian Drescher verpasste im Kajak-Einer der U16 als Vierter die Bronzemedaille nur um exakt drei Sekunden. Im K1-Teamlauf paddelte er mit Magnus Mumelter und Liam Kaplan zur Bronzemedaille. „Sara Furlan und Marian Drescher haben bei der U16-Italienmeisterschaft im Kanuslalom in Verona eine Topleistung gebracht“, lobt der Kanu-Sektionsleiter des SC Meran, Walter Weger, seine Schützlinge.

Auch die „Masters“ des SC Meran/Raika-Torggler konnten ihre Erwartungen bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft in Verona mit viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze erfüllen. K1-Italienmeister wurden Stefan Senoner (Master D/50 bis 55 Jahre), Hansjörg Mayr (Master G/65 bis 70 Jahre) und Georg Hager (Master H/ 70 bis 75 Jahre). Walter Weger holte in der Master-F-Klasse (60 bis 65 Jahre) Silber und Christian Herz in der Master-A-Klasse (35 bis 40 Jahre) Bronze. Christian Herz, Stefan Senoner und Walter Weger paddelten im K1-Teamlauf der Master-A-Klasse zur Goldmedaille.

Die Ergebnisse

Kajak-Einer, U16 Mädchen (2 Läufe): 1. Isabel Lovato (CKC Valstagna) 104,07 Sekunden/4 Strafsekunden; 2. Elisa Zamperini (CC Verona) 116,59/4; 3. Sara Furlan 116,84/2; 4. Annika Zoe Senoner 116,94/6; 6. Eva Haller 135,30/10; 7. Alice Gravino (alle 4 SC Meran) 137,81/2.

Kajak-Einer, U16 Burschen (2 Läufe): 1. Daniele Romano (CC Brescia) 85,44 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Andrea Nardo (CC Bologna)87,51/0; 3. Nicola Luigi Pistoni (CC Ivrea) 90,66; 4. Marian Drescher 93,66/2; 13. Liam Kaplan 111,08/0; 15. Philipp Kröss 120,95/2; 18. Magnus Mumelter 124,75/4; 24. Christian Stocker (alle 5 SC Meran/Raika-Torggler) 135,44/4.

Canadier-Einer, U16 Mädchen (2 Läufe): 1. Isabel Lovato (CCK Valstagna) 126,15 Sekunden/14 Strafsekunden; 2. Sara Furlan (SC Meran) 134,23/2; 3. Elisa Zamperini 140,11/6; 4. Annika Zoe Senoner 146,02/6; 5. Eva Haller (beide SC Meran) 149,51/8.

K1-Teamlauf U16 Burschen (1 Lauf): 1. CCK Valstagna 108,70 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Ivrea CC 117,56/8; 3. SC Meran (Marian Drescher, Magnus Mumelter, Liam Kaplan) 128,42/0; 4.Ivrea CC 139,93/8; 5. SC Brescia 217,62/66; 6. Canottieri Comunali Firenze 249,82/112.

Canadier-Einer-Teamlauf U16 Mädchen (1 Lauf): 1. SC Meran (Annika Zoe Senoner, Ev Halle, Sara Furlan) 237,59 Sekunden/64 Strafsekunden.

Kajak-Einer, Master A (35 bis 40 Jahre): 1. Ettore Alberto Brigo (Canottieri Comunali Florenz) 103,29 Sekunden/4 Strafsekunden; 2. Daniele Paramatti (Trezzo KCC Capriate) 119,72/6; 3. Christian Herz (SC Meran) 134,09/2.

Kajak-Einer, Master D (50 bis 55 Jahre): 1. Stefan Senoner (SC Meran) 97,88 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Andrea Flisi (Trezzo KCC Capriale) 99,15/0; 3. Andrea Zamolo (CUS Udine) 133,60/6.

Kajak-Einer, Master F (60 bis 65 Jahre): 1. Dario Romano (CC Brescia) 106,19 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Walter Weger (SC Meran) 106,25/0; 3. Gianni Campana (CCK Valstagna) 111,67/2.

Kajak-Einer, Master G (65 bis 70 Jahre): 1. Hansjörg Mayr (SC Meran) 108,25 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Giulio Treccani (CC Brescia) 130,76/4; 3. Aldo Montagna (CC Padova Limena) 278,01/108.

Kajak-Einer, Master F (70 bis 75 Jahre): 1. Georg Hager (SC Meran) 134,84 Sekunden/2 Strafsekunden.

Kajak-Einer, Master A-Teamlauf: 1. SC Meran (Christian Herz, Stefan Senoner, Walter Weger) 133,38 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Trezzo Kajak Canoa Club Capriale 148,93/16.