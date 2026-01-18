Aktuelle Seite: Home > Sport > Starke Südtiroler Ergebnisse am Wochenende
Biathlon-Italienpokal in Martell

Starke Südtiroler Ergebnisse am Wochenende

Sonntag, 18. Januar 2026 | 17:25 Uhr
Martell – Die Etappe des Italienpokals Fiocchi in Martell, welche kurzfristig im Vinschger Seitental stattfand, da in Zoldo zu wenig Schnee lag, haben einige starke Südtiroler Ergebnisse hervorgebracht. Neben den Top-Resultaten der Biathleten und Biathletinnen haben sich auch die Veranstalter von Martell und auch Zoldo – einige Helferinnen und Helfer sind eigens ins Vinschgau gekommen, um für optimale Bedingungen zu sorgen – ein großes Kompliment verdient.

Am Samstag ging es in Martell mit kurzen Einzelwettkämpfen los. Und Südtirols Biathletinnen und Biathleten zeigten gleich starke Leistungen. In der allgemeinen Klasse kürte sich der Antholzer David Zingerle zum Sieger vor Alex Perissutti und Nicolò Giraudo, alle drei gehören der Heeressportgruppe an. In der U19 gab es sogar einen Südtiroler Dreifachsieg mit Jonas Tscholl (Laas/Carabinieri), Andreas Braunhofer (Ridnaun/Carabinieri) und Julian Huber (Antholz/Carabinieri). In der U17 der Herren gewann Matteo Zenoli (Alta Valtellina). In der allgemeinen Klasse wurde die Sterzingerin Birgit Schölzhorn (Carabinieri) Dritte hinter Fabiana Carpella (Sportgruppe der Staatspolizei) und Astrid Plösch (Heer). Desiree Angeli (Fondo Val Sole) triumphierte in der U21, während die Grödnerin Thea Wanker (Sportgruppe der Finanzpolizei) als Zweite hinter Magalì Miraglio Mellano (Heer) in der U19 aufzeigte. Das kurze Einzel der U17 ging hingegen an Verena Pallua (Alta Badia).

Tags darauf standen in Martell die Sprintwettkämpfe auf dem Programm. Und wieder trumpften einige Südtirolerinnen und Südtiroler auf. In der U19 gab es den nächsten Südtioler Dreifachsieg, dieses Mal gewann Rafael Santer (Antholz/Sportgruppe der Finanzpolizei) vor Huber und Braunhofer. In der allgemeinen Klasse der Damen wurde Schölzhorn erneut Dritte, es gewann wieder Carpella, Zweite wurde dieses Mal Francesca Brocchiero (Heer). Und in der U17 der Damen wurden die Pallua-Schwestern Katia und Verena aus Alta Badia Zweite und Dritte hinter Lucia Brocchiero (Sportgruppe der Finanzpolizei). Die allgemeine Klasse der Herren ging an Giraudo, der sich vor Thomas Doziana (Heer) und Cesare Lozza (Sportgruppe der Staatspolizei) durchsetzte, in der U17 der Männer siegte Giacomo Cautiero (SC Cortina). Den Sprint der U19 der Damen holte sich wieder Angeli, in der U17 setzte sich Maddalena Ballan (Carabinieri) durch.

Zufrieden zeigten sich nach dem Abschluss der vierten Etappe des Italienpokals Fiocchi auch die Veranstalter von Martell, die es geschafft haben, kurzfristig für optimale Bedingungen zu sorgen. „In diesem Sinne möchte ich mich bei allen freiwilligen Helfern und den Blaulichtorganisationen bedanken. Aber auch an die Helferinnen und Helfer aus Zoldo, die nach der Absage bei ihnen nach Martell gekommen sind, um uns hier unter die Arme zu greifen“, freute sich OK-Präsident Georg Altstätter über den Zusammenhalt in der Biathlonfamilie Italiens.

