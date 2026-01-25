Starker FCS: Drei Tore und dritter Sieg in Folge

Von: ka

Bozen – In der Partie zum 400. Pflichtspieleinsatz von Kapitän Fabian Tait im Trikot des FC Südtirol feiern die Mannen von Mister Castori durch einen 3:0 (2:0)-Heimerfolg über die „Patavini“ ihren dritten Sieg in Folge. Merkaj (27.), Pecorino (38.) und Casiraghi (90+3.) treffen.

Die Formation unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori feiert in jener Partie, die den 400. Pflichtspieleinsatz von Fabian Tait im Trikot der Weißroten darstellt, einen runden 3:0 (2:0)-Heimerfolg über Padova. Die Partie des 21. Spieltags der Serie BKT 2025/26 im Bozner Drusus-Stadion wurde aufgrund von Schneefällen und der damit verbundenen Räumung des Spielfelds mit 90 Minuten Verspätung um 16.30 Uhr angepfiffen.

Auf einem schließlich komplett vom Schnee befreiten Untergrund starten die Gastgeber feldüberlegen: Merkaj besorgt – nach einer zunächst vergebenen Chance in der 8. Spielminute – per Kopf nach Molina-Hereingabe die Führung (27.). Auch Pecorino scheitert im ersten Versuch per sehenswertem Seitfallzieher am glänzend reagierenden Padova-Schlussmann Sorrentino (33.), kann jedoch selbigen kurz darauf, am Ende einer sehenswerten Kombination, auch überwinden: El Kaouakibi schlägt von der rechten Grundlinie eine präzise Flanke ins Zentrum, wo Pecorino, ebenfalls per Kopf, hoch ins rechte Eck zum 2:0 trifft (38.). Nach einem munteren Schlagabtausch in der zweiten Hälfte gelingt Casiraghi vom Punkt – nach Handspiel von Baselli in der Folge eines Schusses von Frigerio ertönte ein Elfmeterpfiff (90+1.) – der 3:0-Endstand, indem er den Strafstoß unten links verwandelt (90+3.).

ERSTE HALBZEIT

Die Gastgeber stoßen an und erwischen den besseren Start. Nach ein paar Halbchancen kommt in Minute 8 die erste riesige FCS-Möglichkeit: Pecorino zieht von der rechten Außenbahn energisch ins Zentrum und bedient an der Strafraumgrenze Casiraghi, der wiederum direkt Merkaj freispielt. Dieser scheitert aus kurzer Distanz sowie alleine vor Sorrentino am glänzend reagierenden Padova-Schlussmann, der mit einer Hand zur Ecke abwehren kann. Etwas später erobert Pecorino tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und setzt Tronchin in Szene, welcher mit dem Außenrist nur knapp das rechte untere Eck verfehlt (24.). Die Überlegenheit des FC Südtirol wird in Spielminute 27 mit der Führung belohnt: Molina schlägt mit links eine weiche Flanke in die Mitte, wo Merkaj eingelaufen kommt und per Kopf zum 1:0 trifft.

Die Weißroten bleiben in der Folge am Drücker und legen sechs Minuten später beinahe nach: nach Casiraghi-Freistoß aus dem rechten Halbfeld versucht sich Zedadka in der Padova-Box zunächst per Fallrückzieher; er trifft allerdings das Spielgerät nicht voll, welches so zu Pecorino gelangt. Dieser kontrolliert das unfreiwillige Zuspiel mit dem Oberkörper und scheitert – seinerseits akrobatisch – mit einem Seitfallzieher am erneut glänzend reagierenden Sorrentino (33.). Kurz darauf klappt es auch für die Nummer 9 des FCS: nach einer maßgenauen Hereingabe von El Kaouakibi von der rechten Grundlinie köpft Pecorino per Kopf hoch ins rechte Eck zum 2:0 ein (38.). Mit der Zwei-Tore-Führung für die Gastgeber geht es in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

Die Weißroten gehen unverändert in die zweite Hälfte, die „Biancoscudati“ hingegen bringen Silva für den gelbverwarnten Villa in die Partie. Die Gäste kommen besser aus der Kabine und sogleich zu Torchancen. Zunächst spielt Silva auf links vertikal Varas an, der mit seiner Flanke an den zweiten Pfosten Bortolussi findet; dieser scheitert aus kurzer Distanz sowie aus spitzem Winkel am stark reagierenden Adamonis (47.). Nur kurze Zeit später endet Capellis Geschoss aus der Distanz am Lattenkreuz (51.). In Spielminute 63 kommt die Nummer 17 der „Biancoscudati“ an der Strafraumgrenze aus höchst aussichtsreicher Position mit links zum Abschluss, legt diesen allerdings über das FCS-Gehäuse. Auf der anderen Seite flankt Casiraghi von der linken Seite ins Zentrum, der folgende zentrale Kofler-Kopfstoß endet in den Armen von Sorrentino (68.). Es geht nun munter hin und her: der frisch eingewechselte Davi muss nach einer gefährlichen Varas-Hereingabe von links vor der Torlinie klären (69.), ehe Merkaj im direkten Gegenzug ein Zuspiel von Pecorino in der Box – alleine vor Sorrentino – nicht kontrolliert bekommt.

In Minute 71 versucht sich Casiraghi mit links, setzt seinen Schuss aber deutlich über das Gäste-Gehäuse. Am anderen Ende legt Bortolussi für Varas ab: dessen Linksschuss im Getümmel sieht Adamonis spät, kann ihn aber trotzdem über die Querlatte lenken (73.). Mit Anbruch der Schlussphase spielt Molina im Rahmen eines Konters mit einem herrlichen Ball von rechts Odogwu frei, der alleine auf Sorrentino zulaufen kann, in extremis jedoch von Fusi eingeholt wird (79.). Auf der anderen Seite kann Casiraghi einen Silva-Abschluss von rechts per Grätsche abblocken, im weiteren Verlauf der Aktion verhindert Kofler per Kopf auf der Torlinie den Einschlag nach einem Fusi-Abschluss (89.). In der ersten Minute der Nachspielzeit berührt Baselli in der eigenen Box einen Frigerio-Schuss mit der Hand, Allegretta entscheidet auf Strafstoß: Casiraghi tritt an, verlädt Sorrentino und verwandelt links unten zum 3:0-Endstand (90+3.). Der letzte Abschluss der Partie gehört den Gästen, doch Silvas Schuss von der Strafraumgrenze endet in den Armen von Adamonis (90+5.).

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center bereits am morgigen Montagvormittag (26. Jänner) wieder auf.

FC SÜDTIROL – CALCIO PADOVA 3:0 (2:0)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Zedadka (64. S. Davi), Casiraghi, Tronchin (76. Crnigoj), Tait ©️ (64. Frigerio), Molina (86. F. Davi); Pecorino (76. Odogwu), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Sabatini, Brik, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

CALCIO PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Perrotta, Sgarbi, Villa (46. Silva); Barreca (77. Baselli), Varas ©, Harder (61. Buonaiuto), Fusi, Capelli; Lasagna (61. Seghetti), Bortolussi.

Auf der Ersatzbank: Fortin, Belli, Crisetig, Ghiglione, Di Maggio, Favale, Pastina, Faedo.

Trainer: Matteo Andreoletti.

SCHIEDSRICHTER: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta) | Die Assistenten: Pasquale Capaldo (Neapel) & Matteo Pressato (Latina) | Vierter Offizieller: Simone Galipò (Florenz).

VAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria) | AVAR: Antonio Giua (Olbia).

TORE: 1:0 Merkaj (27.), 2:0 Pecorino (38.), 3:0 Casiraghi (Handelfmeter, 90+3.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Villa (CP | 26.), Kofler (FCS | 60.), Zedadka (FCS | 64.), Frigerio (FCS | 87.), Mister Castori (FCS | 87.).

ANMERKUNGEN: stark bedeckter Nachmittag, teils Niederschlag (Regen & Schnee). Temp. von 0 bis 2 °C. Durch die Wetterbedingungen wurde der Spielbeginn von 15.00 auf 16.30 Uhr verschoben. 3.570 Zuschauer, davon 703 Gästefans.

Eckenverhältnis: 5-3 (3-0) | Nachspielzeit: 1 min + 4 min (+1).