Starker FCS: Fulminante zweite Hälfte bringt 5:1-Sieg

Von: ka

Cittadella/Bozen – Im Rahmen des 29. Spieltags gelingt den Weißroten im Stadio „Pier Cesare Tombolato“ dank unglaublichen zweiten 45 Minuten ein 5:1 (0:0)-Kantersieg sowie der Sprung auf Platz 11.

Dem FC Südtirol gelingt dank eines Kantersieges in der Ferne ein weiterer Befreiungsschlag: im Rahmen des 29. Spieltags, des zehnten der Rückrunde, der Serie BKT 2024/25 siegen die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori im Stadio „Pier Cesare Tombolato“ nach fulminanter zweiter Hälfte bei der AS Cittadella mit 5:1 (0:0) und schieben sich somit, an den Granata vorbei, auf Tabellenplatz 11. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit drehen die Gäste nach dem Seitenwechsel so richtig auf: innerhalb von zweieinhalb Minuten schrauben Barreca (sein erstes Tor für den FCS, 58.), Merkaj (59.) und Casiraghi (61.) das festgefahren scheinende Zwischenergebnis auf 3:0, ehe der eingewechselte Giorgini mit seinem Doppelpack (71., 76.) auf 5:0 stellt. In der zweiten und letzten Minute der Nachspielzeit markiert Desogus den 1:5-Ehrentreffer für die Granata.

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL:

Die Weißroten führen den ersten Ball der Partie, die erste Torchance gehört jedoch Cittadella – Carissoni tankt sich nach einem Doppelpass mit Vita energisch rechts in der Box durch und zieht aus spitzem Winkel wuchtig ab, Adamonis ist per Glanzparade zur Stelle: der Ball bleibt in der Gefahrenzone liegen, Kofler blockt den Nachschuss von Vita aus kürzester Distanz ab, in der Folge bekommen die Gäste die Situation bereinigt (5.). Die Gäste zeigen sich offensiv zum ersten Mal in Spielminute 14: im Anschluss an einen Eckstoß von der rechten Seite wird der Rechtsschuss von Belardinelli abgeblockt, ebenso wie der folgende Merkaj-Seitfallzieher. In Minute 26 kommt es zu einem Getümmel in der Box der Granata, es versuchen sich zuerst Casiraghi und dann Merkaj – ohne Erfolg. Eine recht ereignisarme erste Hälfte endet torlos.

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten: die Weißroten fordern nach einem Kontakt zwischen Casolari und Casiraghi im Cittadella-Strafraum einen Elfmeter, jedoch lässt der Unparteiische Perri zurecht weiterlaufen (48.). Exakt zehn Spielminuten später beginnen die fulminanten 150 Sekunden des FC Südtirol: zunächst besorgt Barreca per Traumtor die Führung für die Weißroten – er lässt den Ball nach einem zu kurz geratenen Klärversuch der Citta-Hintermannschaft im Anschluss an einen weiten Molina-Einwurf einmal aufkommen und hält mit seinem starken linken Fuß voll drauf. Das Spielgerät findet seinen Weg in den linken Winkel zum 1:0, zum ersten Treffer des Linksaußen im FCS-Trikot (58.). Gerade einmal 30 Sekunden später legt Merkaj nach: er trifft, ebenfalls sehenswert, von rechts in der Box über den chancenlosen Kastrati hinweg zum 2:0 – der Abschluss wird noch von Matino abgefälscht (59.). Erneut nur zwei Zeigerumdrehungen später sorgt Casiraghi per Kopf nach Hereingabe von Molina von rechts für das 3:0 (61.). Der eingewechselte Giorgini (er kam für Masiello in die Partie) schraubt das Ergebnis innerhalb von fünf Minuten mit seinem Doppelpack auf 5:0 – zuerst ist der FCS-Verteidiger nach einer Unsicherheit von Kastrati zur Stelle und staubt mit links unter das Tordach ab (71.), ehe er nach Hereingabe von Pyyhtiä aus dem linken Halbfeld per Kopf erneut trifft (76.). In Spielminute 80 setzt Praszelik per Lochpass Merkaj in Szene, der alleine vor Kastrati am glänzend reagierenden Schlussmann der Granata scheitert. In der zweiten und letzten Minute der Nachspielzeit markiert Desogus den 1:5-Endstand (90+2.).

AS CITTADELLA – FC SÜDTIROL 1:5 (0:0)

AS CITTADELLA (3-5-1-1): 36 Kastrati; 6 Matino, 26 Pavan, 24 Carissoni; 19 D’Alessio, 8 Amatucci, 5 Casolari (60. Rabbi), 37 Palmieri, 32 Masciangelo (85. 28 Rizza); 16 Vita © (73. 18 Tessiore); 31 Okwonkwo (73. 11 Desogus)

Auf der Ersatzbank: 45 Cardinali, 78 Maniero, 17 Tronchin, 20 Voltan, 25 Scarpa, 35 Piccinini, 74 Sanogo

Trainer: Alessandro Dal Canto

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 5 Masiello (66. 30 Giorgini), 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 79 Molina, 20 Belardinelli (72. 18 Pyyhtiä), 17 Casiraghi © (66. 21 Tait), 99 Praszelik, 3 Barreca (79. 14 F. Davi); 33 Merkaj, 90 Odogwu (72. 9 Gori)

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 2 El Kaouakibi, 6 Martini, 7 Rover, 8 Mallamo, 23 Ceppitelli, 24 S. Davi

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Mario Perri (Rom 1) | Die Assistenten: Marco D‘Ascanio (Ancona) & Lorenzo Giuggioli (Grosseto) | Vierter Offizieller: Jules R. A. Tona Mbei (Cuneo)

VAR: Davide Ghersini (Genua) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

TORE: 0:1 Barreca (58.), 0:2 Merkaj (59.), 0:3 Casiraghi (61.), 0:4 & 0:5 Giorgini (71., 76.), 1:5 Desogus (90+2.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Pavan (CIT | 11.), Casiraghi (FCS | 63.), Palmieri (CIT | 64.), Pyyhtiä (FCS | 84.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, Temp. um 13°C, Rasen in optimalem Zustand. 3.567 Zuschauer, davon 1.646 Abonnenten und 100 Gästefans.

Eckenverhältnis: 3-4 (2-1) | Nachspielzeit: 1min + 2min