Steinlechner Amsterdam-Dritter – Bestes Karriere-Resultat

Von: apa

Maximilian Steinlechner hat am Sonntag seinen größten Erfolg in seiner Profi-Golf-Karriere gefeiert. Der 26-jährige Tiroler landete beim KLM Dutch Open in Amsterdam auf dem geteilten dritten Platz und fixierte somit seine erste Podestplatzierung auf der World Tour. Dafür wurde er auch mit 173.000 Dollar belohnt, das ist fast so hoch wie sein zuvor erspieltes Karriere-Preisgeld. Rang sieben zuletzt bei der Austrian Alpine Open in Kitzbühel war zuvor Steinlechners Highlight.

Steinlechner benötigte mit 71 genauso viele Schläge, wie es für eine Par-Runde benötigt. Es war sein schlechtester Tag, nachdem er zuvor mit 67 und zweimal 69 dreimal unter der Platzvorgabe geblieben war. Licht und Schatten wechselten sich auf der vierten Runde beim ÖGV-Akteur ab. Auf zwei Birdies auf der Drei und Vier folgten Bogeys auf der Fünf, Sechs und Neun. Auf der 17 kam noch ein weiteres hinzu. Mit einem Birdie, das zuvor auch auf der 15 gelungen war, auf dem letzten Loch hielt sich Steinlechner auf dem Podest.

Der Weltranglisten-259. benötigte genauso wie der Schwede Sebastian Söderberg, der Spanier Angel Ayora und der Engländer Joe Dean 276 Schläge. Besser waren nur der spanische Sieger Eugenio Chacarra (273) und der Finne Oliver Lindell (274). Der Burgenländer Bernd Wiesberger schaffte mit Platz 21 (282) auch ein respektables Ergebnis. Er war auf der abschließenden Runde eins unter Par geblieben.