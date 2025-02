Sterzing feiert Shootout-Sieg bei Cortina

Von: mk

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich am Dienstag bei Hafro Cortina Hockey mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Damit verteidigte das Team aus Sterzing Rang fünf, die Entscheidung um die direkte Playoff-Qualifikation ist aber vertagt: Cortina kann sich am Mittwoch mit einem Sieg beim EC Bregenzerwald noch auf Platz fünf verbessern.

Die Rittner Buam SkyAlps und Red Bull Hockey Juniors feierten hingegen klare Heimsiege: während der amtierende AHL-Meister den Grunddurchgang somit auf Rang zwei abschließt, verbesserten sich die Salzburger auf Platz zehn.

Das direkte Duell um Rang fünf brachte keine Entscheidung über die direkte Playoff-Qualifikation. Mit einem Shootout-Sieg der Wipptal Broncos Weihenstephan bei Cortina trat das einzige Ergebnis ein, das eine Entscheidung vertagte. Dabei erwischten die Hausherren einen perfekten Start, nach einer Minute fälschte Marco Sanna den Puck zur Führung ab. Das Team aus Sterzing hatte aber eine schnelle Antwort parat. In der vierten Minute traf Connor Sanvido zum Ausgleich, kurz darauf drehte Adam Capannelli die Partie sogar zugunsten der Gäste. Bei diesem knappen Spielstand blieb es bis spät ins zweite Drittel, dann sorgte Riccardo Lacedelli für den Ausgleich. In einem ausgeglichenen Spiel konnten die Broncos im dritten Abschnitt aus einer vierminütigen Überzahl kein Kapital schlagen und es ging in die Overtime. Nach torlosen fünf Minuten musste das Shootout entscheiden, wo Capannelli und Sanvido für die Südtiroler trafen. Damit verteidigte das Team aus Sterzing Rang fünf, die Entscheidung um die direkte Playoff-Qualifikation fällt aber erst am Mittwoch: mit einem Sieg beim EC Bregenzerwald kann sich Cortina noch auf Platz fünf verbessern.

Die Rittner Buam SkyAlps und Red Bull Hockey Juniors feierten am Dienstag klare Heimsiege. Der amtierende AHL-Meister bezwang Celje mit 6:0. Mit seinem ersten von drei Treffern läutete Simon Kostner in der zehnten Minute den Torreigen ein. Goalie Colin Furlong verbuchte sein zweites Shutout in dieser Saison. Damit entschieden die Südtiroler auch das fünfte direkte Duell für sich und verdrängten Jesenice noch vom zweiten Platz.

Durch die Niederlage von Celje und einen 6:1-Heimerfolg über Meran verbesserten sich die Red Bull Hockey Juniors noch auf Platz zehn. Zwar gingen die Südtiroler bereits nach 36 Sekunden durch Oscar Gustafsson in Führung, im Mittelabschnitt drehten die überlegenen Gastgeber die Partie aber zu ihren Gunsten. Bei den Juniors trugen sich sechs Spieler in die Torschützenliste ein, in der 57. Minute sorgte Constantin Humer für den Schlusspunkte.

Alps Hockey League

Di, 04.02.2025:

Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher 6:1 (0:1,3:0,3:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Preiser, Weiss

Goals 0:1 HCM Gustafsson O. (00:36 / Fuchs J. ,Kuppelwieser P. / EQ), 1:1 RBJ Assavolyuk D. (22:36 / Mackner M. ,Heimel T. / EQ), 2:1 RBJ Sinn P. (29:18 / Lemke P. ,Kirchebner M. / PP), 3:1 RBJ Kessler N. (34:12 / Gesson A. ,Hörl L. / EQ), 4:1 RBJ Hörl L. (47:53 / Wurzer M. ,Sinn P. / PP), 5:1 RBJ Krainer B. (48:58 / Wurzer M. ,Baumann F. / EQ), 6:1 RBJ Humer C. (56:33 / Gesson A. ,Baumann F. / EQ)

Rittner Buam SkyAlps – HK RST Pellet Celje 6:0 (2:0,1:0,3:0)

Referees: GIACOMOZZI, PINIE, Grisenti, Scalzer

Goals 1:0 RIT Kostner S. (09:33 / Szypula E. ,Lobis A. / EQ), 2:0 RIT Insam M. (18:32 / Szypula E. ,Hjorth E. / PP), 3:0 RIT Lobis A. (33:35 / unassisted / EQ), 4:0 RIT Kostner S. (40:22 / Szypula E. / EQ), 5:0 RIT Kostner S. (47:40 / Öhler M. ,Szypula E. / PP), 6:0 RIT Spinell M. (52:19 / unassisted / EQ)

S.G. Cortina Hafro – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:3 SO (1:2,1:0,0:0,0:0,0:1)

Referees: LAZZERI, PIRAS, Brondi, Cristeli

Goals 1:0 SGC Sanna M. (01:00 / Di Tomaso G. ,Lehtonen W. / EQ), 1:1 WSV Sanvido C. (03:19 / Niccolai A. ,Capannelli A. / EQ), 1:2 WSV Capannelli A. (06:40 / Sanvido C. ,Niccolai A. / EQ), 2:2 SGC Lacedelli R. (37:32 / Lehtonen W. ,Larcher E. / EQ), 2:3 WSV Capannelli A. (65:00 / GWS)