Stiller einziger Nagelsmann-Neuling – Pause für Rüdiger

Von: APA/dpa

Trotz der Team-Rücktritte von Kapitän Ilkay Gündogan, Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller hat DFB-Trainer Julian Nagelsmann auf einschneidende personelle Neuerungen in seinem Kader verzichtet. Im Aufgebot für die Nations-League-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist der Stuttgarter Angelo Stiller der einzige Neuling. Überraschend nicht dabei ist Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der sich in Absprache mit dem Bundestrainer Zeit für die Regeneration nimmt.

Nagelsmann reduzierte sein Aufgebot von 26 Akteuren auf seine eigentliche Wunschgröße von 23 Spielern. Statt Neuer ist Alexander Nübel als dritter Tormann dabei. Neben Rüdiger fehlt aus dem EM-Tross auch noch Leroy Sané, der nach seiner Leistenoperation in München am Comeback arbeitet. Sein Club-Kollege Serge Gnabry wurde trotz guter Saison-Frühform nicht ins DFB-Team zurückgeholt.

Offen ist noch, wer Nachfolger von Kapitän Gündogan wird. Klarer Favorit ist Joshua Kimmich. Nagelsmann wird die Entscheidung vermutlich am Montag verkünden, wenn er den Kader knapp neun Wochen nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien wieder im Teamquartier in Herzogenaurach versammelt. Deutschland spielt am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande.