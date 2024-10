Stones köpfelt ManCity zu spätem Sieg in Wolverhampton

Von: apa

Ein Kopfballtreffer von Verteidiger John Stones hat Meister Manchester City am Sonntag in der Nachspielzeit in der Fußball-Premier-League einen 2:1-(1:1)-Auswärtssieg bei Wolverhampton gesichert. Die Elf von Pep Guardiola lag durch ein Tor von Jörgen Strand Larsen (7.) früh in Rückstand und musste nach dem Ausgleich durch Josko Gvardiol (33.) trotz drückender Dominanz und einiger Chancen bis zum Finish zittern.

City setzte sich vorerst zwei Punkte vor Liverpool an die Tabellenspitze, kann von den Reds aber noch am Sonntag überholt werden. Mohamed Salah und Co. treffen ab 17.30 Uhr im Schlager auf Chelsea. Arsenal liegt nach der 0:2-Niederlage am Samstag gegen Bournemouth drei Punkte zurück. Mit der 31. Ligapartie ohne Niederlage stellten die Citizens jedenfalls einen neuen Clubrekord auf.