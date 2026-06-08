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Sepp Straka schaffte es diesmal nicht ins Vorderfeld

Straka beim Memorial in Ohio 40. – Sieg an Poston

Montag, 08. Juni 2026 | 08:50 Uhr
Sepp Straka schaffte es diesmal nicht ins Vorderfeld
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DYLAN BUELL
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Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka hat beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament in Dublin (Ohio) Rang 40 belegt. Der 33-jährige Österreicher spielte am Sonntag zum Abschluss eine 73er-Runde (1 über Par) und beendete das PGA Signature Turnier mit gesamt 294 Schlägen (6 über Par). Dafür kassierte Straka 82.000 Dollar Preisgeld (70.000 Euro). Den Sieg samt vier Mio. Dollar holte sich der US-Amerikaner J.T. Poston (12 unter Par) im Stechen gegen seinen Landsmann Ryan Gerard.

In der Saisonwertung liegt Straka nun auf Rang 22, was ihn zur erneuten Teilnahme am lukrativen PGA-Play-off im August berechtigen würde. In der Weltrangliste rutschte der ÖGV-Golfer um einen Platz auf Rang 19 ab.

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