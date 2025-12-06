Aktuelle Seite: Home > Sport > Straka führt vor dem Schlusstag auf den Bahamas
Sepp Straka präsentiert sich in Nassau gut in Schuss

Straka führt vor dem Schlusstag auf den Bahamas

Samstag, 06. Dezember 2025 | 23:06 Uhr
Sepp Straka präsentiert sich in Nassau gut in Schuss
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON
Von: apa

Österreichs Golf-Star Sepp Straka kämpft bei der mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas um den Turniersieg. Der Ryder-Cup-Sieger spielte beim Einladungsturnier von Tiger Woods zum Saisonabschluss mit einer 64 auf dem Par-72-Kurs seine bisher beste Runde und liegt vor dem Schlusstag sogar an der Spitze des nur 20 Mann starken Elitefeldes.

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA liegt Straka (199) einen Schlag zurück im Nacken. Der Schwede Alex Noren und der Japaner Hideki Matsuyama teilen sich Platz drei (202). Nach einer 66er- und 69er-Runde wusste Straka im dritten Umlauf mit zwei Eagles und vier Birdies zu begeistern. Schlechter als Par spielte der 32-Jährige keines der 18 Löcher.

Auf der DP World Tour in Melbourne ist Bernd Wiesberger nach drei Runden 24. Beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama verbesserte sich Emma Spitz nach einer 70 auf Runde zwei auf Position 29.

