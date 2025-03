Straka vor Schlusstag in Palm Beach nur vier Schläge zurück

Von: apa

Golf-Profi Sepp Straka hat am dritten Tag des PGA-Turniers in Palm Beach Gardens (Florida) neuerlich eine 67er-Runde (4 unter Par) gespielt und damit sieben Plätze gutgemacht. Der Österreicher ging mit gesamt zwölf unter Par auf Platz acht in den Schlusstag. Er hatte vier Schläge Rückstand auf den führenden Jake Knapp. Der US-Amerikaner, der am Donnerstag mit 59 Schlägen nur hauchdünn an einem PGA-Rekord vorbeigeschrammt war, benötigte am Samstag 68 Schläge.

Das Turnier in Palm Beach, auch unter Honda Classic bekannt, hat Straka 2022 gewonnen. Es war sein erster PGA-Tour-Sieg von mittlerweile drei. Als aktuell Dritter im FedExCup schlägt Straka beim Auftakt des “Florida Swings” als bestgereihter Spieler ab.