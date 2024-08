Strubers Köln erreicht mit Mühe 2. Cup-Runde

Von: apa

Der 1. FC Köln und Neo-Trainer Gerhard Struber haben in der neuen Fußball-Saison weiter Anlaufschwierigkeiten. Nach einer Niederlage und einem Remis in der Liga musste der “FC” am Sonntag in der 1. Runde des DFB-Pokals Überstunden machen. Der Zweitligist gab beim Drittligisten Sandhausen eine 2:0-Halbzeitführung her, setzte sich nach Verlängerung aber mit 3:2 durch. Der entscheidende Treffer fiel in der 116. Minute.

Die Favoriten hielten sich großteils weiter schadlos, mit dem VfL Bochum erwischte es am Sonntag aber den ersten Erstligisten. Zwölf Wochen nach der Rettung in der Relegation schied Bochum mit 0:1 beim Zweitligisten Regensburg aus. Der letztjährige Pokalschreck Saarbrücken verabschiedete sich diesmal postwendend – nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg.