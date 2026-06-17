Sturm Graz in 2. CL-Quali-Runde gegen Heart of Midlothian

Von: apa

Sturm Graz trifft in der 2. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League auf Heart of Midlothian aus Edinburgh. Das ergab die Auslosung in Nyon Mittwochmittag. Das Team von Coach Fabio Ingolitsch hat gegen den schottischen Vizemeister zuerst Heimrecht, Spieltermine sind der 21./22. bzw. 28./29. Juli. Das Heimspiel soll wie geplant in Graz-Liebenau stattfinden, auch wenn dort derzeit Umbauarbeiten stattfinden. Diese sollten aber rechtzeitig abgeschlossen sein.

Für Sturm stand neben den Hearts noch Gornik Zabrze als möglicher Gegner zur Auswahl. Die Wahl durch das Los stößt auf Gefallen bei den Steirern. “Ich bin der Meinung, dass man bei den Hearts eher weiß, was man bekommt als bei Gornik”, hatte Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen vor der Auslosung gemeint. “Der zweite Platz der Hearts in der schottischen Liga, noch vor den Rangers, ist sehr hoch einzuschätzen und ein Zeichen ihrer Qualität. Nichtsdestotrotz gehen wir natürlich mit dem Ziel in dieses Duell, in die nächste Runde einzuziehen”, so Parensen.

Hearts hatte mit dem österreichischen Verteidiger Michael Steinwender am letzten Spieltag den schottischen Meistertitel gegen Celtic Glasgow noch verspielt und verlor am Mittwoch seinen Erfolgstrainer. Derek McInnes wurde als Nachfolger des nunmehrigen Salzburg-Trainers Danny Röhl bei den Glasgow Rangers vorgestellt.

Stadionadaption soll rechtzeitig fertig sein

Zugang Simon Seidl kündigte an, dass “wir in der Vorbereitung richtig Gas geben, dass wir so gut wie möglich diese Spiele bestreiten”. Für das Heimspiel gibt es indes grünes Licht für die Arena in Liebenau. “Jeder weiß, welche Wucht unsere Fans in diesem Stadion entfachen können – gerade an europäischen Abenden. Ein großer Dank gilt der Stadionverwaltung, mit der wir in ständigem Austausch stehen und die alles darangesetzt hat, dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden”, erklärte Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich.

Laut Stadion-Leiterin Eva Sonnleitner wurde der Rasen neu verlegt und ein neues Flutlicht montiert. Die Verkabelung von Letzterem – 30 km Kabel müssen verlegt werden – ist noch nicht abgeschlossen. Die neue Beleuchtung entspricht dann den UEFA- und FIFA-Richtlinien. Auch der Umbau des Marathontores an der Nordseite, das geschlossen wird, ist noch im Gange. Eine Baustelle bleibt indes die Findung eines Namenssponsors für die Arena.