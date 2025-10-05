Sturm neuer Tabellenführer, Salzburg gewann Hit gegen Rapid

Von: apa

Zwei späte Treffer von Otar Kiteishvili (85.) und Belmin Beganovic (95.) haben Meister Sturm am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen 2:0-Erfolg in Altach und die Tabellenführung beschert. Die Steirer liegen bei einem Spiel weniger je einen Punkt vor dem WAC, Rapid und Salzburg, das Grün-Weiß im Schlager der neunten Runde auch mit etwas Glück 2:1 (1:0) besiegte. Der LASK verwandelte gegen Hartberg ein 0:3 mit späten Toren noch in ein 3:3.

Rapid belohnte sich für eine gute Leistung in Salzburg nicht, verschoss durch Matthias Seidl vielmehr einen Elfmeter und kassierte die dritte Pflichtspielniederlage in Folge bzw. ist vier Pflichtspiele lang ohne Sieg. Für Salzburg war es der zweite Liga-Dreier en suite. Der Vizemeister siegte dank Toren von Soumaila Diabate (38.) und Sota Kitano (57.). Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Andrija Radulovic (45.) gelang den Hütteldorfern nicht.

Der LASK lieferte gegen TSV Hartberg ein Bilderbuch-Finish und wendete die siebente Saisonniederlage noch ab. Mit drei Treffern in der Schlussphase drehten die Linzer einen 0:3-Rückstand noch in ein 3:3-Remis. Die Torschützen waren Christoph Lang (89.), Kasper Jörgensen (92.) und Andres Andrade (94.). Davor hatten Fabian Wilfinger (45.+2), Elias Havel (63.) und Marco Hoffmann (70.) für den TSV gescort. Der LASK liegt mit nun sieben Zählern nur zwei Punkte vor Schlusslicht GAK auf Rang elf. Hartberg liegt mit elf Punkten auf Tabellenrang sieben.

Bereits am Samstag hatte der WAC einen 3:1-Erfolg beim GAK gefeiert, Ried die WSG Tirol zuhause mit 2:0 bezwungen. Und der Austria-Siegeszug war mit einem Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz zu Ende gegangen.