Stuttgart gewinnt in Gladbach 3:0, Freiburg schlägt Köln 2:1

Von: apa

Der VfB Stuttgart ist wieder auf Rang vier der deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Schwaben feierten am Sonntag durch Treffer von Jamie Leweling (30.), Joe Scally (67./Eigentor) und Deniz Undav (74.) einen 3:0-Auswärtssieg gegen Mittelständler Mönchengladbach und liegen damit wieder einen Punkt vor RB Leipzig, allerdings bei einem ausgetragenen Match mehr. Bei den Verlierern wurde Kevin Stöger in der 74. Minute eingewechselt. Freiburg gewann gegen Köln 2:1.

Bei den Breisgauern fehlte der verletzte Philipp Lienhart, Junior Adamu war Ersatz. Kölns ehemaliger Kapitän Florian Kainz schaffte es aus Leistungsgründen nicht in den Kader.