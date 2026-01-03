Umkämpftes Südtiroler Derby geht an die Foxes

Von: ka

Bruneck – Zum zweiten Mal in dieser Saison setzte sich der HCB Südtirol Alperia gegen den HC Falkensteiner Pustertal durch. Beim 5:3-Erfolg in Bruneck lagen die Füchse zu keinem Zeitpunkt in Rückstand, doch der Sieg war bis zum Schluss hart umkämpft. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Cristiano Digiacinto die Gäste in der 24. Minute im Powerplay in Führung. Tommy Purdeller glich für die Hausherren in der 27. Minute sehenswert aus. Nach einer erneuten Führung der Bozner durch Matt Bradley in der 29. Minute traf Purdeller nur 12 Sekunden später erneut zum Ausgleich. Mit einem 2:2 ging es in den Schlussabschnitt. Dort brachte Luca Frigo Bozen in der 45. Minute abermals in Führung. Nur knapp eine Minute später stellte Brett Pollock in Überzahl den erstmaligen Zwei-Tore-Vorsprung her. Pustertal kämpfte weiter und verkürzte zehn Minuten vor Schluss durch Mikael Frycklund auf 3:4, doch der Ausgleich gelang nicht. Stattdessen machte Shane Gersich 40 Sekunden vor Ende mit einem Empty-Net-Tor alles klar. Für den Tabellenvierten Bozen war es bereits der fünfte Sieg in Folge, während der Tabellensechste Pustertal die dritte Niederlage in Serie hinnehmen musste.

Das Derby aus der Sicht der Foxes:

Drittes Derby der Saison und zweiter Sieg für den HCB Südtirol Alperia: In der Intercable Arena in Bruneck bezwingen die Bozner den HC Falkensteiner Pustertal mit 5:3. Es war ein umkämpftes Spiel, in dem die Schwarz-Gelben zweimal einen Rückstand aufholen konnten, ehe die Foxes im dritten Drittel dank der Treffer von Frigo und Pollock sowie eines weiteren Tores von Gersich ins leere Tor den entscheidenden Vorsprung herausspielten. Damit sicherte sich Bozen drei Punkte und den fünften Sieg in Folge in der Meisterschaft. Das Ergebnis ist auch für die Tabelle wichtig: Frank und seine Teamkollegen bleiben auf Rang vier dicht an Salzburg dran (+1, allerdings mit einem Spiel mehr), können sich aber sowohl vom fünftplatzierten Olimpija (nun -4, mit drei Spielen mehr) als auch vom HC Pustertal absetzen, das als Sechster sechs Punkte Rückstand und ebenfalls ein Spiel mehr aufweist. Am Montag, 5. Januar, um 19:45 Uhr steigt in der Sparkasse Arena der Kracher gegen die Red Bulls. Die Kassen sind von 13:00 bis 14:30 Uhr sowie ab 17:45 Uhr geöffnet.

Spielbericht: Coach Shedden kann wieder auf Frank zählen, während Vallini und Barberio weiterhin fehlen.

Gleich zu Beginn wird Rueschoff gefährlich, doch Harvey pariert seinen Rückhandschuss. Das Spiel verläuft in gutem Tempo, jedoch ohne große Höhepunkte, auch das erste Powerplay der Schwarz-Gelben bringt keine Wende. Die Weiß-Roten versuchen es mit Schneider, der nach einem schönen Angriff knapp vorbeischießt. Sieben Minuten vor Drittelende nimmt die Partie Fahrt auf: Bowlby vergibt einen Alleingang vor Harvey, im direkten Gegenzug zwingt Digiacinto Pasquale mit der Fanghand zu einer Glanzparade. Auf der anderen Seite zeigt sich auch der Bozner Goalie aufmerksam, zunächst mit dem Blocker gegen Ticar, ehe Mantenuto und Seed kurz vor der Sirene die Führung für die Foxes nur knapp verpassen. Nach dem ersten Drittel steht es weiterhin 0:0.

Im Mitteldrittel nimmt das Derby richtig Fahrt auf. Bozen erhält früh ein Powerplay und geht in der 24. Minute durch einen satten Schuss von Digiacinto in Führung, der Pasquale überrascht. Die Weiß-Roten bleiben gefährlich, doch bei in der 27. Minute gleicht Pustertal aus: Ein Scheibenverlust der Gäste ermöglicht Purdeller den Durchbruch und den Treffer hinter Harvey. Die Foxes bleiben jedoch dran und gehen in der 29. Minute erneut in Führung, als Mantenuto Bradley mustergültig bedient, der aus kurzer Distanz trifft. Die Antwort der Hausherren folgt prompt: Nur zwölf Sekunden später nutzt Purdeller nach einem weiteren Defensivfehler der Bozner ein Zuspiel von Ticar zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel wird offener, Chancen hüben wie drüben: Mantenuto scheitert an Pasquale, während Harvey mit der Schulter einen gefährlichen Schuss von Osmanski abwehrt. Auch der Versuch über die Achse Frigo–Bradley bringt keinen Erfolg – nach zwei Dritteln ist alles offen.

Ein Feuerwerk zu Beginn des Schlussdrittels: In der 45. Minute bringt Frigo die Foxes erneut in Führung, indem er den Abpraller nach einem Schuss von Bradley verwertet. Die Wölfe reagieren und treffen kurz darauf mit Osmanski die Latte. In derselben Szene begeht Ierullo ein Foul, das Bozen das zweite Powerplay des Abends einbringt. Nach nur zwölf Sekunden lenkt Pollock den Weitschuss von Gildon zum 5:3 ins Netz. Die Weiß-Roten versuchen, die neutrale Zone zu schließen, während die Wölfe ein Überzahlspiel nicht nutzen können, aber in der 51. Minute durch einen Schuss von Frycklund ins Kreuzeck auf 3:4 verkürzen. Das Spiel ist wieder offen, die Hausherren drücken, doch Bozen verteidigt konzentriert und blockt zahlreiche Schüsse. Coach Jaspers setzt alles auf eine Karte und nimmt den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, doch 40 Sekunden vor der Schlusssirene sorgt Gersich mit dem Treffer ins leere Tor für den Endstand von 5:3.

Das Derby aus der Sicht der Wölfe:

Zwei Tage nach der Heimpleite gegen die Pioneers Vorarlberg steht heute ein echter Kracher auf dem Programm, in der seit Wochen restlos ausverkauften Intercable Arena gibt sich der HCB Südtirol Alperia ein Stelldichein. HCP-Coach Jason Jaspers lässt die Linien beinahe unverändert, er muss lediglich auf die Dienste des verletzten Adam Almqvist verzichten. Bei den Boznern fehlt Mark Barberio.

Die Wölfe starten hochkonzentriert ins Derby und setzen früh offensive Akzente. Austin Rueschhoff prüft Sam Harvey gleich zu Beginn, wenig später sorgt Bowlby im Slot für Unruhe, doch die Bozner Abwehr kann klären. Auch Pasquale wird erstmals gefordert und entschärft einen Abschluss von Cole Schneider. Der HCP kommt immer wieder zu guten Aktionen, ein Querpass von Rueschhoff auf Purdeller verfehlt nur knapp sein Ziel, im ersten Powerplay für die Hausherren bleibt es bis auf eine Möglichkeit von Purdeller jedoch ruhig. Die größte Chance des Drittels hat Henry Bowlby, der Harvey im Breakaway bereits ausspielt, den Puck aber nicht im leeren Tor unterbringt. Auf der Gegenseite scheitert DiGiacinto an Pasquale, während Ierullo und Rueschhoff weitere Abschlüsse nicht verwerten können. Kurz vor der Pause trifft Mantenuto nur den Pfosten – torlos, aber intensiv geht es mit einem 0:0 in die erste Drittelpause.

Das zweite Drittel startet mit einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung gegen Eddie Pasquale. Im anschließenden Unterzahlspiel wächst der HCP-Goalie über sich hinaus, fischt einen Schuss von Mantenuto aus dem Kreuzeck und hat wenig später Glück, als Bradley nur den Außenpfosten trifft. Sekunden vor Ablauf der Strafe ist Pasquale dann doch geschlagen: DiGiacinto zieht aus zentraler Position ab und bringt Bozen mit 0:1 in Führung. Die Wölfe zeigen jedoch sofort Moral. Tommy Purdeller setzt sich stark durch, lässt einen Verteidiger aussteigen und trifft mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich. Kurz darauf enteilt Henry Bowlby seinen Gegenspielern, kann den Konter aber unter Bedrängnis nicht vollenden. Das Derby nimmt nun richtig Fahrt auf: Nach einem Abwehrfehler staubt Bradley zur erneuten Bozner Führung ab, doch nur zwölf Sekunden später antwortet der HCP erneut – abermals ist es Purdeller, der zum 2:2 einschießt. Die Wölfe bleiben in dieser Phase das aktivere Team, Bowlby sorgt im Torraum für Gefahr, Osmanski scheitert nach feiner Vorarbeit von Rueschhoff und Tičar an Harvey. Auf der Gegenseite hält Pasquale mit starker Beinarbeit gegen Mantenuto und Gildon – ein hochintensives Derby geht mit 2:2 in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt agieren beide Teams zunächst mit viel Vorsicht und sind darauf bedacht, keine Fehler zu machen. In der 45. Minute unterläuft den Wölfen dann jedoch ein folgenschwerer Patzer: Eddie Pasquale lässt einen Schuss von Bradley zur Seite prallen, Luca Frigo steht goldrichtig und schiebt unbedrängt zum 2:3 ein. Der HCP sucht sofort die Antwort, doch ein Handgelenkschuss von Austin Osmanski landet nur am Pfosten. Kurz darauf schwächen sich die Wölfe selbst: Nach einem ziemlich unnötigen Foul muss Ierullo auf die Strafbank, und die Foxes schlagen eiskalt zu. Nur 13 Sekunden im Powerplay zieht Gildon von der blauen Linie ab, Pollock fälscht unhaltbar zum 2:4 ab. Die Pusterer geben sich nicht geschlagen. Nachdem Bardreau nur regelwidrig zu stoppen ist, bleibt das folgende Powerplay zwar ohne Ertrag, wenig später verkürzt der HCP aber dennoch: Saracino spielt im Konter einen perfekten Pass auf Mikael Frycklund, der Harvey mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck bezwingt – 3:4. In der Schlussphase werfen die Wölfe alles nach vorne, Purdeller und Ierullo lassen gute Chancen liegen. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende nimmt Coach Jaspers ein Timeout und Pasquale verlässt zugunsten eines sechsten Feldspielers das Eis. Trotz mehrerer Möglichkeiten bringt ein Puckverlust von Saracino die Entscheidung: Shane Gersich trifft 40 Sekunden vor der Sirene ins leere Tor zum 3:5. Damit endet das 101. Derby mit einer bitteren Niederlage für den HC Pustertal.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Wölfen nicht. Bereits am Montag wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer EC KAC die nächste große Herausforderung. In der Heidi-Horten-Arena trifft der HC Pustertal auf ein äußerst formstarkes Team, das trotz personeller Sorgen nur schwer zu knacken ist.

HC Falkensteiner Pustertal – HCB Südtirol Alperia 3 – 5 [0-0; 2-2; 1-3]

Tore: 23:21 Cristiano Digiacinto PP1 (0-1); 26:03 Tommy Purdeller (1-1); 28:30 Matt Bradley (1-2); 28:42 Tommy Purdeller (2-2); 44:44 Luca Frigo (2-3); 45:22 Brett Pollock PP1 (2-4); 50:05 Mikael Frycklund (3-4); 59:20 Shane Gersich EN (3-5)

Torschüsse: 27-28

Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Ofner, Sternat / Fleischmann, Weiss

Zuschauer: 3.104