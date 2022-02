Südtiroler dominieren bei Cross-Regionalmeisterschaft

San Michele all‘Adige – Starke Leistungen der jungen Südtiroler Leichtathleten, die sich am Wochenende bei den Cross-Regionalmeisterschaften in San Michele all‘Adige (Trient) kräftig in Szene setzen konnten.

Besonders Berglauf-Spezialist Daniel Pattis zeigte sich in bestechender Form. Unmittelbar nach der Rückkehr von seinem Trainingslager mit der Berglauf-Nationalmannschaft in Apulien lief der 23-jährige Tierser am Sonntag seiner gesamten Konkurrenz davon. Im Cross-Lauf der allgemeinen Klasse über 10 km setzte sich Pattis in 31.07 Minuten durch. Im Ziel hatte das Aushängeschild vom Südtirol Team Club stolze 46 Sekunden Vorsprung auf Marco Filosi. Dritter wurde Simone Masetto in 32.45 Minuten.

Auch bei den Damen trumpfte Südtirols Nachwuchs auf. In der U18-Klasse schnappte sich Anna Hofer den Regionalmeistertitel. Die Athletin aus Rabland setzte sich über 3,6 km in 13.49 Minuten klar vor ihren beiden Teamkolleginnen Lisa Leuprecht (14.12) aus Lana und der Grödnerin Sofia Demetz (14.33) durch. Die stark vertretende Meraner Truppe von Coach Hans Ladurner erzielte auch im U20-Bewerb Topergebnisse. Nike Frick siegte in 19.25 Minuten vor Emily Vucemillo.

Die Ergebnisse der regionalen Cross-Titelkämpfe in San Michele all‘Adige:

Damen U20, 4,8 km

1. Nike Frick (Sportclub Meran) 19.25 Minuten

2. Emily Vucemillo (Sportclub Meran) 19.25

Damen U18, 3,6 km

1. Anna Hofer (Sportclub Meran) 13.49 Minuten

2. Lisa Leuprecht (Sportclub Meran) 14.12

3. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 14.33

Herren, 10 km

1. Daniel Pattis (Südtirol Team Club) 31.07 Minuten

2. Marco Filosi (SA Valchiese) 31.53

3. Simone Masetto (Atletica Valle di Cembra) 32.45

Herren U20, 7,2 km

1. Andreas Tiefenbrunner (LC Bozen) 26.30 Minuten

2. Cristiano Ropelato (Quercia Trentingrana) 26.54

3. Iacopo De Carli (Primiero ASD) 27.13