Südtiroler Landestrabrennen der Haflinger Pferde mit Warm Up Fete

Hafling – Der Pferde Zucht- und Reitverein Hafling sind in diesem Jahr die stolzen Austräger des alljährlichen Landestrabrennen der Haflinger Pferde. Am Samstag eröffnet der Reitverein das Wochenende mit einer Warm Up Traberfete im überdachten Festzelt auf dem neuen Reitplatz in der Sportzone von Hafling. Beginn ist um 20.00 Uhr, für Unterhaltung sorgt DJ Benni, Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Sonntag findet anschließend das große Highlight statt: Das Landestrabrennen der Haflinger Pferde. Über 30 Haflinger Stuten aus ganz Südtirol messen sich auf der 1.200 Meter langen Strecke auf der Sandbahn. Die Haflinger müssen dabei die Runde so schnell wie möglich im Trab absolvieren, ohne in den Galopp zu wechseln. Die Fahrer befinden sich nicht auf dem Pferd, sondern werden in einem Sulky (ähnlich wie kleine Kutsche) vom Pferd gezogen.

Unterteilt werden die Pferde in 4 Kategorien, 3-Jährige Pferde, 4–5-jährige Stuten, Ältere Stuten und eine Gruppe der Junioren (Fahrer:innen unter 25 Jahren). Ein spannender Lauf und Wettkampf sind somit mehr als garantiert. Beginn der Rennen ist um 13.00 Uhr. Für Speis und Trank sorgt der Pferde Zucht- und Reitverein Hafling.