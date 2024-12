Südtiroler Rodler dominieren in Winterleiten

Von: AP

Winterleiten (AUT) – Der Juniorenweltcup im Naturbahnrodeln startete am Wochenende in der Steiermark mit spannenden Rennen und beeindruckenden Leistungen, vor allem aus Südtirol. Auf der anspruchsvollen 940 Meter langen Strecke konnten gleich zwei südtiroler Athleten Siege feiern und damit ihre Ambitionen für die EM-Saison 2024/2025 unterstreichen.

Alex Oberhofer: Gesamtsieger bleibt unantastbar

Im Einsitzer der Herren bestätigte Alex Oberhofer seine Vormachtstellung. Der Gesamtsieger der letzten Saison zeigte sich in Bestform und fuhr in beiden Läufen die Bestzeit. Mit einer Gesamtzeit von 2:00,59 Minuten sicherte er sich den Sieg vor Ziga Kralj (SLO/+0,99 Sekunden). Das Podium komplettierte Anton Gruber Genetti mit einem Rückstand von 1,70 Sekunden. Besonders bemerkenswert: Oberhofer und Kralj wiederholten ihr Ergebnis vom Vorjahr – ein klares Zeichen ihrer Klasse.

Südtiroler Talent Nina Castiglioni überrascht die Konkurrenz

Für eine echte Sensation sorgte Nina Castiglioni im Einsitzer der Damen. Die erst 14-jährige Südtirolerin aus dem Passeiertal sicherte sich ihren ersten Sieg im Juniorenweltcup und ließ mit einer Gesamtzeit von 2:04,27 Minuten ihre Konkurrenz hinter sich. Besonders beeindruckend: Sie verwies ihre Teamkollegin Lotte Mulser (ITA/+0,61 Sekunden) und ihre eigene Schwester Jenny Castiglioni (ITA/+1,03 Sek.) auf die Plätze zwei und drei. Damit zeigte Nina eindrucksvoll, dass mit ihr in Zukunft zu rechnen ist.

Slowakisches Doppelsieg-Debüt und Südtiroler Podestplatz



Bereits am Samstag stand der Doppelsitzer-Wettbewerb auf dem Programm. Hier triumphierten die Slowaken Gabriel und Samuel Halcin mit einer Zeit von 1:06,68 Minuten und feierten ihren ersten Weltcup-Sieg. Anton und Jakob Gruber Genetti fuhren auf Platz zwei (+0,58 Sekunden), während das polnische Duo Wojciech Kwiecinski/Patryk Hudy (+3,97 Sekunden) den dritten Platz belegte.

Ausblick: Heimrennen in Südtirol



Nach diesem erfolgreichen Auftakt reist der Juniorenweltcup nun nach Südtirol. Am 2. und 3. Januar 2025 messen sich die besten Juniorenrodler auf der Naturrodelbahn in Passeier. Die Südtiroler Athleten hoffen, ihre Erfolgsserie vor heimischem Publikum fortzusetzen.