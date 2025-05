Südtiroler Roller Derby-Team erreicht erstmals Bronzemedaille

Von: luk

Bozen/Rimini – Die Alp’n Rockets, das einzige Roller Derby-Team Südtirols, haben am vergangenen Wochenende beim Finale der italienischen Meisterschaften in Rimini erstmals den dritten Platz erreicht. Damit gelang dem Team ein bedeutender sportlicher Erfolg – und das gegen starke Konkurrenz aus ganz Italien.

Insgesamt traten acht Teams bei der diesjährigen Meisterschaft an, darunter Harpies Roller Derby aus Mailand, The Anguanas aus Vicenza und Criminal Bullets aus Padova. Die südtiroler Alp’n Rockets zeigten in mehreren Partien eine konstante Teamleistung, taktisches Geschick und viel Einsatzbereitschaft – und konnten sich schließlich die Bronzemedaille sichern.

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Es zeigt, dass sich unser kontinuierliches Training, unsere gegenseitige Unterstützung und der Zusammenhalt im Team auszahlen“, so eine Sprecherin des Teams.

Roller Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, bei dem zwei Teams auf einer ovalen Bahn gegeneinander antreten. Punkte werden dabei durch das Überholen von Gegnerinnen erzielt. Der Sport wird vorwiegend von Frauen ausgeübt und gewinnt auch in Europa zunehmend an Popularität.

Die Alp’n Rockets wurden 2012 gegründet und trainieren regelmäßig in Bozen und Auer. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stehen bei den Spielerinnen vor allem der Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und ein inklusives Miteinander im Vordergrund. “Neue Spielerinnen sind jederzeit willkommen – Vorerfahrung auf Rollschuhen ist nicht notwendig.”