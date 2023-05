Südtiroler überzeugen beim Quercia-Meeting in Rovereto

Rovereto – Die Athleten der allgemeinen Klasse stehen langsam aber sicher wieder im Dauer-Einsatz. Am Montag zeigten die einheimischen Talente beim „Quercia d’Oro“-Meeting in Rovereto erneut Topleistungen.

Besonders stark präsentierte sich dabei Mehrkämpferin Linda Maria Pircher. Die 21-jährige Burgstallerin, die in Lana von Gertrud Bacher trainiert wird, setzte sich im Hochsprung mit 1.70 m durch und schraubte somit ihre Bestmarke noch einmal um vier Zentimeter nach oben. In Form waren auch die Südtiroler 100-m-Sprinterinnen. Die Bruneckerin Ira Harrasser belegte in 12.21 Sekunden Platz 2 hinter Giulia Riccardi (12.13). Die Vahrnerin Marie Burger (12.25) und Roberta Giovanelli (12.30) vom Athletic Club 96 Bozen reihten sich auf die Plätze drei und vier ein. Die Meranerin Vanessa Russo holte Silber über 400 m in 59.44 Sekunden, das Podest komplettierte Elina Neunhäuserer vom SSV Bruneck in 1:00.73 Minuten. Mariia Yelanska vom SC Meran wurde Zweite im Dreisprung mit 12.21 m.

Auch die Herren konnten sich in Rovereto in Szene setzen. Ebrima Bojang und Mirko Tomasi, beide vom Athletic Club 96 Bozen, gewannen Bronze über 100 bzw. 400 m. Die 4×100-m-Staffel der Bozner mit Marco Ruggera, Herrmann Ludescher, Christian Valt und Gabriel Emanuel Filip wurde Zweite in 45.14 Sekunden. Am Podest vorbeigeschrammt ist hingegen David Pircher: Der Burgstaller belegte Rang vier im Weitsprung mit 4.24 m. Zwei dritte Plätze gingen an die U18-Athleten Maximilian Springeth (Weit) und Leo Masi (Kugel).

Der erste Höhepunkt der Frühjahrssaison ist am 13. und 14. Mai die Klub-Regionalmeisterschaft in Bozen. An einem einzigen Wochenende werden dabei die regionalen Vereinstitel vergeben.

Die besten Ergebnisse in jeder Disziplin der Südtiroler beim 55. „Quercia D’Oro“-Meeting (Rovereto)

Damen

100m: 2. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.21

400m: 2. Vanessa Russo (Merano Atletica) 59.44

2000 Hindernis: 5. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 8:42.30

400m Hürden: 5. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.48

Staffel 4x100m: 3. Athletic Club 96 Bozen (Aurora Mora, Sofia Carrella, Vittoria Giovanelli, Roberta Giovanelli) 51.73

Hoch: 1. Linda Maria Pircher (SV Lana) 1.70

Drei: 2. Mariia Yelanska (SC Meran) 12.21

Herren

100m: 3. Ebrima Bojang (Athletic Club 96 Bozen) 11.16

400m: 3. Mirko Tomasi (Athletic Club 96 Bozen) 51.19

1500m: 8. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 4:25.38

Staffel 4x100m: 2. Athletic Club 96 Bozen (Marco Ruggera, Herrmann Ludescher, Christian Valt, Gabriel Emanuel Filip) 45.14

Weit: 4. David Pircher (SV Lana) 4.24

U18 Damen

Hoch: 1. Andrea Brugger (SSV Bruneck) 1.50

Drei: 5. Vittoria Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 10.09

U18 Herren

Weit: 3. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.09

Kugel: 3. Leo Masi (SAF Bolzano) 10.60