Auch andere Italiener erfolgreich

Südtirolerin überzeugt in Mailand

Montag, 01. Dezember 2025 | 09:15 Uhr
Maybritt Vigl
Ritten Sport
Von: Ivd

Mailand – Die Südtirolerin Maybritt Vigl (Carabinieri) zeigte am vergangenen Wochenende beim ersten Junior- und Neo-Senior-Weltcup der Saison in Mailand solide Rennen und überzeugende Leistungen. Der Wettkampf diente gleichzeitig als offizielles Testevent für die Olympischen Winterspiele 2026 und markierte die Einweihung des neuen Eisrings, auf dem auf jeder Distanz dementsprechend ein neuer Track Record aufgestellt wurde. Vigl startete am Samstag über 1000 Meter und am Sonntag über 500 und 1500 Meter.

In der Neo-Senior-Kategorie belegte Vigl über 1000 Meter mit einer Zeit von 1.18,88 den fünften Platz, während Meike Veen aus den Niederlanden in 1.16,61 gewann. Über 500 Meter wurde Vigl ebenfalls Fünfte in 39,26 Sekunden, wo sich ihre italienische Teamkollegin Serena Pergher den Sieg in 38,16 Sekunden sicherte. Auf der 1500-Meter-Strecke erreichte Vigl den zehnten Platz in 2.04,59, während erneut Meike Veen mit 1.57,66 dominierte. „Das Eis ist natürlich nicht mit  Calgary oder Salt Lake City zu vergleichen, aber insgesamt bin ich gut durchgekommen. Der Fokus liegt jedoch klar auf dem nächsten Wochenende“, so Vigl. Besonders bemerkenswert war ihr erster 1500-Meter-Start seit langer Zeit, der für sie besser ausfiel als erwartet.

Auch die übrigen italienischen Neo-Senior-Athleten lieferten starke Leistungen. Emily Tormen wurde Dritte über 3000 Meter in 4.15,72. Bei den Männern gewann Riccardo Lorello die gleiche Distanz in 3.44,86, gefolgt von Manuel Ghiotto in 3.46,27. In beiden Team-Pursuit-Wettbewerben der Neo-Senior-Kategorie ging der Sieg an Italien: Bei den Frauen triumphierten Tormen, Marletti und Presti in 3.12,31, bei den Männern Lorello, Ghiotto und De Carli in 3.52,00. Emily Tormen belegte zudem den dritten Platz im Massenstart. Im Juniorenfeld zeigte Lorenzo Minari die beste Leistung mit Rang vier über 1500 Meter in 1.50,15.

Für Vigl geht es nun direkt weiter: Sie wurde für den dritten Weltcup in Heerenveen von Freitag bis Sonntag nominiert und reist am Montag mit dem italienischen Nationalteam an. Parallel dazu findet in Klobenstein der zweite Junioren- und Neo-Senior-Weltcup statt. Das Finale der Serie wird am 21.–22. Februar 2026 in Inzell ausgetragen, gefolgt von der Junioren-WM vom 27. Februar bis 1. März. Mit den soliden Rennen von Mailand im Rücken blickt Vigl optimistisch auf die kommenden Rennen.

