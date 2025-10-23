Aktuelle Seite: Home > Sport > Südtirols Kletterer verpassen Sieg gegen Tirol knapp
Platz zwei in Salzburg

Südtirols Kletterer verpassen Sieg gegen Tirol knapp

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 14:28 Uhr
Die 21-köpfige Südtiroler Delegation wurde von Berthold Gamper, Hannes Mantinger und Philipp Calovi von der Sektion Sportklettern des Alpenvereins Südtirol begleitet.
Alpenverein Südtirol
Von: Ivd

Salzburg – Eine Südtiroler Auswahl hat beim Sportkletter-Wettkampf der Arge Alp am vergangenen Wochenende in Salzburg den zweiten Platz belegt. Nur einen Punkt trennten die Kletterer des Landes Südtirol vom Sieg: Tirol setzte sich mit 72 zu 71 Punkten knapp durch. Den dritten Platz sicherte sich Bayern mit 50 Punkten.

Besonders erfolgreich waren Sophie Pederiva und Lisa Mair (dritte bzw. siebte bei den Unter 13), Nadja Ranalter und Vera Nagler (sechste bzw. siebte bei den Unter 15), Vanessa Atz und Nadia Insam (fünfte bzw. sechste bei den Unter 17) sowie Simon Fill, Emil Weiss und Andreas Steinegger (zweiter, neunter und zehnter bei den Unter 13). Auch Jakob Hofer, Anton Moser und Gabriel Schuen (sechster, siebter und zehnter bei den Unter 15) sowie Dario Cadonau, Daniel Oberrauch und Piergiulio Paglierani (vierter, siebter und achter bei den Unter 17) zeigten starke Leistungen.

Die Sektion Sportklettern des Alpenvereins Südtirol hatte die 21-köpfige Südtiroler Delegation zusammengestellt. Berthold Gamper, Hannes Mantinger und Philipp Calovi begleiteten die jungen Athleten.

Bezirk: Bozen

