Südtirols Leichtathleten feiern Saisondebüt

Eggen/Tivoli/Vittorio Veneto – In Italien ist am Wochenende die Leichtathletiksaison auf der Bahn gestartet. Vier

Südtiroler gingen in Tivoli und Vittorio Veneto an den Start, das Top-Ergebnis erzielte Petra Nardelli.

Das 24-jährige Lauf-Ass aus Eggen kam im römischen Tivoli über 400 Meter in 53.82 Sekunden auf Rang vier. Den Sieg schnappte sich Rebecca Borga (53.12), vor Alice Mangione (53.41) und Virginia Troiani (53.57). Nardelli, die für den Südtirol Team Club startet, verpasste ihre persönliche Bestzeit (53.41) um 41 Hundertstelsekunden.

Auch Valentina Cavalleri aus Innichen war beim Eröffnungsmeeting in Tivoli mit dabei. Die Pustererin gewann den zweiten Zeitlauf in 55.85 Sekunden, in der Gesamtwertung reichte es zu Platz acht.

Weniger gut verlief es für Anna Menz in Vittorio Veneto. Die 20-jährige Marlingerin kam im Weitsprung, nach zwei ungültigen Versuchen, im dritten Anlauf nur auf 3.61 Meter. Der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro vom Athleltic Club 96 überquerte 4.50 Meter. Sein Teamkollege Antonio Infantino wurde in Rieti über 200 Meter Zweiter.

Startschuss in Südtirol am Wochenende

In Südtirol steht hingegen am Samstag, 11. Juli in Bozen das erste Meeting des Jahres auf dem Programm. Los geht es um 9.45 Uhr. Nur eine Woche später findet in Lana ein zweites Treffen statt.