Südtirols Talente setzen sich weiter in Szene

Von: Ivd

Bozen – Auch in den vergangenen Tagen haben die heimischen jungen Wintersportler zahlreiche Erfolge eingefahren – auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene. Hier der gewohnte Überblick.

Die Masarè-Piste im Skigebiet Carezza Dolomites war am Samstag Schauplatz eines Raiffeisen Grand Prix Berzirksrennens der Altersklassen U16 und U14. Zur Austragung kam ein Riesentorlauf, an dem knapp 140 Talente teilnahmen. In der Kategorie U16 führte bei den jungen Frauen kein Weg an Carmen Gschliesser vorbei. Die Rennläuferin der RG Wipptal setzte sich in 1.55,81 Minuten vor Hannah Mahlknecht (Seiser Alm/1.57,88) und Anna Oberhofer (Gröden/1.58,71) durch. Bei den gleichaltrigen Burschen ging der Tagessieg an Julian Martinelli (Ski Team Latemar), der in 1.54,22 Minuten Bestzeit aufstellte. Platz zwei nahm Stefan Prinoth (Gröden/1.56,09) ein, Dritter wurde Julians jüngerer Bruder Simon Martinelli (ebenfalls Ski Team Latemar/1.56,53).

Das Rennen der U14 weiblich entschied Greta Mantovani (Gröden/1.59,11) für sich. Platz zwei und drei gingen mit Chiara Wiedenhofer (1.59,39) und Lara Mayrhofer (2.01,17) an zwei Athletinnen von Welschnofen, die den Heimvorteil nutzten. Der Sieger der U14 männlich heißt indessen Lukas Plank (RG Wipptal), der sich in 1.56,42 Minuten vor Marc Mitterhofer (1.57,07) und Leo Neulichedl (Ski Team Latemar/1.58,68) durchsetzte.

Medaillenregen bei den Italienmeisterschaften für die Skijäger

Sehr erfolgreich sind für Südtirols junge Biathleten die Italienmeisterschaften in Valdidentro (Provinz Sondrio) verlaufen. In der Altersklasse U21 feierte Hannes Bacher einen Doppelsieg in Sprint und Verfolgungswettkampf. Im Sprint konnte Simone Motta die Bronzemedaille gewinnen, im Verfolger war es Adam Ferdick, der Rang drei einnahm. Bei den gleichaltrigen Frauen holte Eva Hutter im Sprint die Bronzemedaille. In der U19 belegten Andreas Braunhofer und Aaron Niederstätter im Sprint die Ränge zwei und drei, während es in der Verfolgung – immer in der Kategorie U19 – sogar einen Südtiroler Dreifachsieg durch Jonas Tscholl, Julian Huber und Jan Steinkasserer gab.

Schwitzer in Seefeld auf dem Podium

Der FESA Cup der Langläufer gastierte am vergangenen Wochenende in Seefeld in Nordtirol. Dabei konnte sich auch eine junge Südtirolerin in Szene setzen. Marie Schwitzer belegte im Sprint in der klassischen Technik in der Altersklasse Juniorinnen den dritten Rang.

Ebenfalls ein FESA Cup wurde für die Skispringer und Nordischen Kombinierer in Chaux Neuve in Frankreich durchgeführt. Im Spezialspringen konnte aufgrund der Wetterbedingungen nur ein Wettkampf ausgetragen werden. Leonie Runggaldier wurde bei den Frauen Fünfte, Maximilian Gartner belegte Rang 14. Bei den Nordischen Kombinieren wurde Manuel Senoner im Massenstart Zweiter, während er den Einzelwettkampf nach Gundersen an vierter Position beendete.

Freestyler sorgen für Schlagzeilen

In Prato Nevoso war am Wochenende der Landeskader im Einsatz und nahm erfolgreich am IFT Italienpokal im Slopestyle der Freeskier teil. In der Altersklasse Junior/Senioren gab es einen Dreifachsieg, den Alex Putzer (Wolkenstein) vor Jonas Gasslitter (Pontives) und Jakob Aichner (Hafling) anführte. In der Altersklasse „Allievi“ wurde Sebastian Hofer (Burgstall) Zweiter, während in der Kategorie „Ragazzi“ der Grödner Enea Gelmetti auf Position drei aufscheint.

In Sarajevo in Bosnien-Herzegowina ging hingegen ein FIS-Wettbewerb der Snowboarder über die Bühne. Hier konnte Marika Frenademetz (Stern im Gadertal) bei den Frauen beide Wettkämpfe (Slopestyle und Big Air) gewinnen. Bei den Männern war Tommaso Demartin (Skiteam Seiser Alm) erfolgreich, der ebenfalls in beiden Entscheidungen Rang eins bekleidete.

Snowboarder in Folgaria „stationiert“

In Folgaria wurden in der vergangenen Woche Europacuprennen der Snowboarder ausgetragen. Für die Landeskader-Athleten ging es in den Parallel-Riesentorläufen vorwiegend darum, Erfahrung zu sammeln. Das taten Tobias Mutschlechner (St. Vigil) und Kevin Crazzolara (Stern im Gadertal) auch, die jeweils einen 18. Rang als bestes Ergebnis einfuhren. Im zweiten Rennen fuhr mit Mike Santuari (Welschnofen/Sportgruppe Carabinieri) ein ehemaliger Landeskader-Athlet als Zweiter auf das Podest.

Wenige Tage später war Folgaria Austragungsort von zwei FIS-Rennen für Junioren. Hier glückte Mutschlechner als Dritter der Sprung aufs Podium, Crazzolara wurde Fünfter. Bei den jungen Frauen erzielte Emma Dorfmann (Brixen) mit einem sechsten und einem siebten Rang jeweils die besten Ergebnisse aus Südtiroler Sicht.

Alpinrodler beim Junioren Weltcup in Umhausen stark

Die Landeskader-Athleten hinterließen beim Junioren-Weltcup der Alpinrodler in Umhausen im Ötztal einen sehr guten Eindruck. Bei den Burschen landete Alexander Staffler (Laas) auf dem vierten Platz, während Franziska Hofer (Passeier) bei den jungen Frauen den fünften Rang einnahm.