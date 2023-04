Südtirols Tennisnachwuchs startet in die neue Saison

Bozen – Der FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix startet in die neue Saison. Das erste Turnier für die Kategorien U13 und U18 findet am 12. und 14. April in Kaltern statt und für die Kategorien U8 und U10 beginnt die Saison am 22. und 23. April in Bozen. Die Landesmeisterschaft wird in diesem Jahr in St. Georgen ausgetragen.

Das VSS-Referat für Tennis arbeitet auch in diesem Jahr wieder mit der FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) zusammen, um den FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix zu verwirklichen. In Zusammenarbeit mit den Tennisvereinen aus ganz Südtirol wurde für 2023 erneut ein spannender Turnierkalender zusammengestellt. Auf dem Programm stehen insgesamt 25 Turniere. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 12. April in Kaltern und die Landesmeisterinnen und -meister werden beim finalen Turnier in St. Georgen ermittelt.

Die Turniere des FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix sind für viele junge Nachwuchsspielerinnen und -spieler die erste Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten zu messen und sich auf dem Feld zu beweisen. Gut möglich, dass auch in dieser Saison die nächsten Talente ihren aussichtsreichen Weg in Richtung Weltspitze starten. „Die wichtigste Rolle in dieser Turnierserie nehmen unsere Kinder und Jugendlichen ein, die sich für Tennis begeistern und Lust haben sich auf Wettkampfebene mit Gleichaltrigen zu messen“, erklärt VSS-Referentin Stefanie Unterweger.

Die offizielle Broschüre zum FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix 2023 mit allen Terminen und Ansprechpartnern findet man auf der Webseite des VSS.