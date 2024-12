SV Kaltern wird Mitgesellschafter der Alps Ice Academy

Von: AP

Kaltern – Die Alps Ice Academy freut sich, den SV Kaltern Eishockey Amateursportverein offiziell als neues Mitglied in der Gesellschaft willkommen zu heißen.

Mit diesem bedeutenden Schritt umfasst die Academy nun alle 11 Eishockeyvereine aus den ICE-, ALPS- und IHL-Ligen in Südtirol. Damit wird das soziale Projekt „Unsere Jugend – Unsere Zukunft“ weiter gestärkt, das auf dem Eis als Wettbewerb, aber in der gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Entwicklung des Eissports als starke Gemeinschaft lebt.

Ein starkes Netzwerk für die Zukunft des Eishockeysports



Die Alps Ice Academy, ein Gemeinschaftsprojekt der größten Eishockeyvereine Südtirols, ist ein einzigartiges Vorhaben, das den Fokus auf die Förderung und Entwicklung junger Talente legt. Mit der Aufnahme des SV Kaltern wird das Netzwerk nun über die gesamte Eishockeylandschaft Südtirols gespannt.

Dorotea Mader, Präsidentin der Alps Ice Academy, erklärt dazu:

„Die Aufnahme des SV Kaltern stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Alps Ice Academy dar. Es war uns ein zentrales Anliegen, alle 11 der größten Eishockeyclubs in Südtirol in dieses Projekt zu integrieren, um den größtmöglichen Mehrwert für die Entwicklung junger Talente in unserer Region zu schaffen. Mit dem erweiterten Netzwerk der Alps Ice Academy, das sich nun über die gesamte Eishockeylandschaft Südtirols erstreckt, bieten wir unseren Nachwuchsspielern Zugang zu umfassenden Ressourcen, vielfältigen Trainingsmöglichkeiten und wertvollen Erfahrungen. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Zukunft des Eishockeysports in Südtirol und Italien aktiv zu gestalten.“

Synergien für die Entwicklung junger Talente

Durch die Zusammenarbeit mit dem SV Kaltern sollen neue Synergien geschaffen werden, die der Ausbildung und Entwicklung der jungen Eishockeyspieler zugutekommen. Peter Brunner, Präsident des SV Kaltern, betont:

„Ein weiterer Südtiroler Traditionsverein darf die Vision und Mission der Initiatoren und Gründungsvereine der Alps Ice Academy mittragen und unterstützen. Es ist für uns als SV Kaltern eine große Ehre, Teil der Alps Ice Academy sein zu dürfen. Unser Ziel war und ist es, junge Talente sportlich und menschlich zu fördern. Durch die Zusammenarbeit mit der Alps Ice Academy können wir die Ausbildung unserer Jugendlichen erweitern und zugleich beste Voraussetzungen für ihre sportliche Entwicklung bieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Partnern Synergien zu schaffen, voneinander zu lernen und den Eishockeysport in Südtirol weiter zu stärken. Als Gegner auf dem Eis kämpfen wir um jeden Puck, doch in diesem einzigartigen Gemeinschaftsprojekt ziehen wir alle an einem Strang, um eine nachhaltige Zukunft für den italienischen Eishockeysport zu sichern.“

Ein starkes Bündnis für den Eishockeysport in Südtirol und darüber hinaus

Dieser historische Schritt ist ein weiterer Meilenstein für die Alps Ice Academy und den Südtiroler Eishockeysport. Gemeinsam wollen die Partner die Zukunft des Eishockeysports in der Region aktiv gestalten und ein nachhaltiges Umfeld für die Entwicklung der nächsten Generation von Talenten schaffen. Die Academy steht für eine starke Zusammenarbeit, bei der alle Beteiligten ihre Erfahrungen und Ressourcen bündeln, um den Eishockeysport sowohl in Südtirol als auch in ganz Italien auf das nächste Level zu heben.