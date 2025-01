Svancer beim Klagenfurter Big Air Weltcup-Dritter

Von: apa

Der 20-jährige Salzburger Matej Svancer hat am Samstag in Klagenfurt beim Big Air der Ski-Freestyler Rang drei belegt. Es ist der vierte Weltcup-Podestplatz des gebürtigen Tschechen, der nach dem Sieg am 18. Oktober in Chur in dieser Saison insgesamt zweite. Auch in der Saison 2021/22 in Chur und Steamboat Springs hatte er gewonnen, erstmals war er diesmal also nicht als Gewinner auf einem Siegerfoto. Es siegten der Neuseeländer Luca Harrington und die Chinesin Liu Mengting.

Svancer hatte am Vormittag die Qualifikation gewonnen, er lag nach dem ersten von drei Finaldurchgängen auf Rang zwei. Im zweiten Heat fiel er auf Position drei zurück, wobei es auch blieb. Harrington setzte sich mit 182,60 Punkten vor dem Franzosen Timothe Sivignon (180,40) durch, Svancer kam auf 175,40 Zähler. In der Qualifikation waren die Lokalmatadore Hannes Rudigier, Lukas Müllauer und Julias Forrer hängengeblieben, ÖSV-Frauen waren nicht angetreten. Liu (170,60) holte ihren ersten Weltcupsieg vor Flora Tabanelli (ITA/170,20) und Muriel Mohr (GER/166,20).

Am Sonntag stehen im Wörthersee-Stadion ab 18.00 Uhr (live ORF 1) die Snowboard-Finali im Big Air auf dem Programm. Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser war am Freitag als Vierte der Qualifikation in die Entscheidung eingezogen. Ihr Freund Clemens Millauer und Landsmann Eric Dovjak bestreiten ihre Qualifikation ab 10.00 Uhr.